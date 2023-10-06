Адвокат раскрыла секрет, как отсудить у супруга долю в тайной недвижимости

У супруга можно отсудить долю в тайно приобретённой недвижимости, но для этого суду нужно предоставить неопровержимые доказательства того, что сделка была совершена. Об этом NEWS.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По её словам, большая часть супругов переписывают на родственников имущество, которое хотят скрыть. Чтобы отсудить эту недвижимость, в суде нужно показать выписки по счёту, с которого совершалась покупка.

"Это могут быть выписки по банковскому счёту, из которых будет следовать, что супруг перевёл денежные средства со своего счёта, открытого на его имя в период брака, и перевёл их своему родственнику, на которого в дальнейшем приобретается объект недвижимости. Или если супруг снял деньги, а потом в этот же или на следующий день его родственник приобрёл недвижимость по стоимости, равной той сумме", — пояснила Данильченко.

Также могут помочь и свидетельские показания. Однако признать долю в квартире, которая в период брака была оформлена на родственника, почти невозможно. Проще отсудить долю в недвижимости, если супруг сначала оформил её на себя и только потом на третье лицо.