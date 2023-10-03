Юрист рассказала, что может отсудить у Комиссаренко украинка-вебкамщица в случае развода
Юрист Подгрудкова: Жена Комиссаренко получит деньги с рекламы в случае развода
Комик Вячеслав Комиссаренко с женой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman
В Интернете до сих пор активно обсуждают брак комика Славы Комиссаренко с украинкой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. В Сети ходили слухи о разводе, но пока официальных заявлений от самого Славы не было. Юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова раскрыла детали возможного раздела имущества и самого процесса расторжения брака с юридической точки зрения.
Так, по словам эксперта, Юлия может потребовать часть тех денег Славы, которые он заработал после регистрации брака. Поэтому новоиспечённая жена не останется с пустым карманом даже в условиях такой короткой супружеской жизни.
"Разделу подлежат не только недвижимость и машины, но также заработная плата и/или прибыль от предпринимательской деятельности одного из супругов. Жена Вячеслава Комиссаренко в отсутствие брачного договора имеет право на половину совместно нажитого имущества, в числе которого может быть прибыль от рекламы товаров и услуг, которую получил Вячеслав после официального заключения брака", — уточнила юрист в беседе с порталом "Страсти".
Кроме того, есть вероятность, что Юлия не захочет расторгнуть брак. Тогда комику придётся обратиться в суд, подчеркнула Подгрудкова. Чтобы выиграть дело, Вячеслав должен будет предоставить доказательства того, что на момент регистрации брака он не знал о прошлой жизни Юлии. Также юморист может сослаться на то, что девушка доставила ему моральный дискомфорт, поэтому он не может дальше с ней жить, подытожила юрист.
Напомним, 25 сентября Слава Комиссаренко опубликовал в соцсетях заявление по поводу подозрений в отношении его супруги — украинки Юлии Шашковой. Пользователи Интернета после свадебных фото пары узнали в Юлии бывшую вебкам-модель. Некоторые заявили, что девушка предоставляла эскорт-услуги в Киеве и Москве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, — в нашем материале.