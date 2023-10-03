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3 октября, 12:16

Юрист рассказала, что может отсудить у Комиссаренко украинка-вебкамщица в случае развода

Юрист Подгрудкова: Жена Комиссаренко получит деньги с рекламы в случае развода

<p>Комик Вячеслав Комиссаренко с женой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman</p>

Комик Вячеслав Комиссаренко с женой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman

В Интернете до сих пор активно обсуждают брак комика Славы Комиссаренко с украинкой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. В Сети ходили слухи о разводе, но пока официальных заявлений от самого Славы не было. Юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова раскрыла детали возможного раздела имущества и самого процесса расторжения брака с юридической точки зрения.

Так, по словам эксперта, Юлия может потребовать часть тех денег Славы, которые он заработал после регистрации брака. Поэтому новоиспечённая жена не останется с пустым карманом даже в условиях такой короткой супружеской жизни.

"Разделу подлежат не только недвижимость и машины, но также заработная плата и/или прибыль от предпринимательской деятельности одного из супругов. Жена Вячеслава Комиссаренко в отсутствие брачного договора имеет право на половину совместно нажитого имущества, в числе которого может быть прибыль от рекламы товаров и услуг, которую получил Вячеслав после официального заключения брака", уточнила юрист в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, есть вероятность, что Юлия не захочет расторгнуть брак. Тогда комику придётся обратиться в суд, подчеркнула Подгрудкова. Чтобы выиграть дело, Вячеслав должен будет предоставить доказательства того, что на момент регистрации брака он не знал о прошлой жизни Юлии. Также юморист может сослаться на то, что девушка доставила ему моральный дискомфорт, поэтому он не может дальше с ней жить, подытожила юрист.

"Не ваше собачье дело": Поперечный заступился за жену-вебкамщицу комика Славы Комиссаренко

"Не ваше собачье дело": Поперечный заступился за жену-вебкамщицу комика Славы Комиссаренко

Напомним, 25 сентября Слава Комиссаренко опубликовал в соцсетях заявление по поводу подозрений в отношении его супруги — украинки Юлии Шашковой. Пользователи Интернета после свадебных фото пары узнали в Юлии бывшую вебкам-модель. Некоторые заявили, что девушка предоставляла эскорт-услуги в Киеве и Москве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, — в нашем материале.

Дарья Нарыкова
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