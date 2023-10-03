Юрист рассказала, что может отсудить у Комиссаренко украинка-вебкамщица в случае развода

В Интернете до сих пор активно обсуждают брак комика Славы Комиссаренко с украинкой Юлией, которая оказалась бывшей вебкам-моделью. В Сети ходили слухи о разводе, но пока официальных заявлений от самого Славы не было. Юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова раскрыла детали возможного раздела имущества и самого процесса расторжения брака с юридической точки зрения.

Так, по словам эксперта, Юлия может потребовать часть тех денег Славы, которые он заработал после регистрации брака. Поэтому новоиспечённая жена не останется с пустым карманом даже в условиях такой короткой супружеской жизни.

"Разделу подлежат не только недвижимость и машины, но также заработная плата и/или прибыль от предпринимательской деятельности одного из супругов. Жена Вячеслава Комиссаренко в отсутствие брачного договора имеет право на половину совместно нажитого имущества, в числе которого может быть прибыль от рекламы товаров и услуг, которую получил Вячеслав после официального заключения брака", — уточнила юрист в беседе с порталом "Страсти".