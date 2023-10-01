"Не ваше собачье дело": Поперечный заступился за жену-вебкамщицу комика Славы Комиссаренко
Данила Поперечный раскритиковал Славу Комиссаренко за слова о жене-вебкамщице
Свадьба Славы Комиссаренко и вебкам-модели Юлии Шашковой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman
Сбежавший из России комик Данила Поперечный раскритиковал реакцию своего коллеги Славы Комиссаренко на вскрывшееся прошлое его новой жены Юлии, которая оказалась бывшей вебкам-моделью.
Поперечный отметил, что о бывшей сфере деятельности девушки говорит даже её ник в запрещённой социальной сети — cam.woman. Набор двух слов буквально кричит о том, чем она занимается, поэтому не знать об этом или хотя бы не догадываться было просто невозможно, уверен комик.
Вместе с тем юморист поддержал новоиспечённую супругу белорусского стендапера, отметив, что она всё равно останется прежде всего человеком, даже если "пошла по рукам".
"Человек не перестаёт быть человеком и не становится второго сорта, если продаёт фотографии себя голой, работает в вебкаме или даже занимается проституцией. <...> Не ваше собачье дело", — заявил блогер на своём YouTube-канале.
Более того, по его мнению, Комиссаренко не нужно было делать заявление после этой ситуации — его слова лишь добавили масла в огонь и ещё больше разогрели общественность.
"Наверное, на месте Славы правильнее и круче было бы послать всех. Потому что выглядит, будто этим отношениям пришёл конец, потому что хейтеры его подтолкнули", — добавил комик.
Напомним, 25 сентября Слава Комиссаренко опубликовал в соцсетях большое заявление по поводу подозрений в отношении его супруги — украинки Юлии Шашаковой. После появившихся фотографий со свадьбы многие пользователи узнали в ней вебкам-модель, а некоторые заявили, что она предоставляла эскорт-услуги в Киеве и Москве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, — в нашем материале.