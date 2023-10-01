"Не ваше собачье дело": Поперечный заступился за жену-вебкамщицу комика Славы Комиссаренко

Сбежавший из России комик Данила Поперечный раскритиковал реакцию своего коллеги Славы Комиссаренко на вскрывшееся прошлое его новой жены Юлии, которая оказалась бывшей вебкам-моделью.

Поперечный отметил, что о бывшей сфере деятельности девушки говорит даже её ник в запрещённой социальной сети — cam.woman. Набор двух слов буквально кричит о том, чем она занимается, поэтому не знать об этом или хотя бы не догадываться было просто невозможно, уверен комик.

Вместе с тем юморист поддержал новоиспечённую супругу белорусского стендапера, отметив, что она всё равно останется прежде всего человеком, даже если "пошла по рукам".

"Человек не перестаёт быть человеком и не становится второго сорта, если продаёт фотографии себя голой, работает в вебкаме или даже занимается проституцией. <...> Не ваше собачье дело", — заявил блогер на своём YouTube-канале.

Более того, по его мнению, Комиссаренко не нужно было делать заявление после этой ситуации — его слова лишь добавили масла в огонь и ещё больше разогрели общественность.

"Наверное, на месте Славы правильнее и круче было бы послать всех. Потому что выглядит, будто этим отношениям пришёл конец, потому что хейтеры его подтолкнули", — добавил комик.