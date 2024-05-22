Квиз: А у вас получится отгадать всех спрятанных знаменитостей только по их усам?
Носить усы или нет — личное решение каждого мужчины. Кто-то видит в растительности под носом способ выделиться, другие просто наслаждаются процессом ухода за ней. Даже знаменитостей узнают по одним только усам! И квиз именно об этом — отгадайте всех спрятанных звёзд.
Ношение усов для многих мужчин становится способом выражения своей индивидуальности и стиля. Распространяется это и среди "обычных" кавалеров, и среди тех, кого мы часто можем видеть на ТВ. Знаменитые мужчины тоже любят экспериментировать и носить усы по настроению, а не просто ради определённой роли. Некоторых звёзд без растительности над верхней губой и вовсе представить невозможно — настолько этот элемент внешности ассоциируется с ними.
И раз уж усы — это такая же отличительная черта, как цвет глаз, форма лица и голос, мы придумали этот интересный квиз. Спрятали десять знаменитых усачей — сможете отгадать каждого с первого раза?
Много усатых актёров снимались и в культовых советских фильмах. Кино времён СССР любили за ярких персонажей и интересный сюжет. А также за тонкий и не сортирный юмор. Life.ru как раз рассказывал, какие легендарные комедии можно пересмотреть уже сегодня вечером и похохотать от души — ведь они актуальны по сей день.
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