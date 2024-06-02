По этим мужчинам раньше сходили с ума: 12 забытых крашей золотой эры Голливуда
Марлон Брандо, Джеймс Дин, Пол Ньюман — этих красавцев прошлого знают даже те, кто не изучал историю кино. Гораздо реже вспоминают других актёров, которых тоже можно назвать эталонами мужской привлекательности.
Они не стали культовыми артистами, хотя работали ничуть не меньше звёзд. Да и заслуг у них хватает: награды, номинации, поклонники. А главное — выразительная внешность, которой пытались подражать фанаты. По кому сохли миллионы женщин во время золотого века Голливуда?
1. Рональд Колман
Рональд Колман. Фото © YouTube / Amazing Vids
Уроженец Британии в юности играл в любительском театре. Потом случилась Первая мировая, где Колман отравился газом. После выздоровления искал работу на гражданке и в результате попал на сцену. Тогда же начал сниматься в кино. В 1920 году дебютировал на Бродвее, а вскоре стал звездой немого кино. В 1947 году получил премию "Оскар" за роль в фильме "Двойная жизнь". На закате карьеры снялся в телесериале.
2. Фредрик Марч
Фредрик Марч. Фото © YouTube / Age Of Vintage
Марч работал в банке, но в 1920 году начал сниматься в киношных массовках. В 1926-м дебютировал на Бродвее и стал исполнять главные роли в кино. Пришла популярность и пять номинаций на "Оскар", а также две выигранные статуэтки. Актёра наградили за фильмы "Доктор Джекилл и мистер Хайд" (1931) и "Лучшие годы нашей жизни" (1946).
3. Морис Шевалье
Морис Шевалье. Фото © Wikimedia / Agence de presse Meurisse
Шевалье был акробатом, но после травмы стал актёром. Во время Первой мировой попал в плен, где выучил английский язык. После войны отправился покорять Голливуд. В конце 1930-х вернулся в Европу. Вторая мировая война прервала карьеру: актёра обвинили в сотрудничестве с нацистами. В 1950-е годы он был оправдан и вернулся в Голливуд постаревшим и седым.
4. Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни. Фото © YouTube / Turner Classic Movies
Джеймс Кэгни имел норвежско-ирландское происхождение. Часто играл с одной партнёршей — Пэт О'Брайен. После трёх десятилетий на экране удалился на свою ферму в штате Нью-Йорк. Уже на пенсии исполнил главную роль в экранизации бестселлера Эдгара Доктороу "Регтайм".
5. Джозеф Коттен
Джозеф Коттен. Фото © kinopoisk.ru
В юности Коттен изучал актёрское мастерство, а затем работал рекламным агентом, спасателем, продавцом и театральным критиком. Благодаря последней профессии стал сначала помощником режиссёра, а потом актёром. В 1930 году дебютировал на Бродвее и стал играть в кино. Снимался у Орсона Уэллса и Альфреда Хичкока.
6. Лесли Говард
Лесли Говард. Фото © Wikipedia / CBS Radio
Говард родился в Лондоне. Работал в банке, потом участвовал в Первой мировой войне. После контузии врачи рекомендовали заняться актёрским мастерством. Его первый немой фильм вышел уже в 1914 году, звуковой — в 1930-м. Прославился благодаря картинам "Алый первоцвет" и "Унесённые ветром". Погиб во время Второй мировой войны.
7. Дэна Эндрюс
Дэна Эндрюс. Фото © YouTube / Kate Gabrielle
Эндрюс родился в 1909 году. Знаменит своими ролями в фильмах "Лаура" (1944), "Лучшие годы нашей жизни" (1946), "Жертва" (1947). Сыграл более чем в 80 фильмах. Был известен своей скромностью и преданностью актёрскому ремеслу. Ушёл из жизни в 1992 году.
8. Ван Джонсон
Ван Джонсон. Фото © YouTube / Rotten Tomatoes Classic Trailers
Джонсон начал сниматься в 1940-х. Он сыграл в картинах "Женщина года" (1942), "Три мушкетёра" (1948) и "Запретное письмо" (1949), которые принесли ему популярность и признание критиков. Актёр обладал привлекательной внешностью и естественной техникой игры. Он исполнял самые разные роли — от романтических до комедийных. Кроме того, Джонсон работал на телевидении и в театре.
9. Уильям Пауэлл
Уильям Пауэлл. Фото © kinopoisk.ru
Пауэлл начал сниматься в 1920-х годах и быстро завоевал популярность благодаря своей харизме и умению перевоплощаться в разных персонажей. Актёр обладал уникальным стилем игры и неповторимым чувством юмора. Пауэлла четыре раза номинировали на премию "Оскар". Кроме того, артист был известен своей общественной деятельностью.
10. Джеймс Мэйсон
Джеймс Мэйсон. Фото © kinopoisk.ru
Мэйсон родился в Британии. Начинал карьеру в театре, продолжил на экране. Снялся в таких фильмах, как "Крушение Титаника" (1953), "Лолита" (1962) и "Шерлок Холмс: Собака Баскервилей" (1959). Актёр обладал харизматичной внешностью и умел передавать самые глубокие эмоции. Он легко и убедительно играл сложных, многогранных персонажей.
11. Шарль Буайе
Шарль Буайе. Фото © kinopoisk.ru
Буайе родился во Франции. Прославился романтическими ролями — например, в картинах "Порт-Артур" (1936), "Всё о Еве" (1950) и "Оливия" (1948), которые принесли ему множество наград. Актёр обладал элегантностью и изысканным стилем игры. Он был известен своей способностью передать глубину и сложность персонажей, а также умением создавать неповторимую химию на экране.
12. Джон Гарфилд
Джон Гарфилд. Фото © kinopoisk.ru
Гарфилд блистал в конце 1930-х – 1940-х годах. Начинал в театре, откуда принёс в кино свою неповторимую энергичную игру. Ключевые фильмы — "Тринадцать" (1937), "Только у ангелов есть крылья" (1939), "Портрет Дориана Грея" (1945). За "Дориана Грея" был номинирован на премию "Оскар". Всего снялся более чем в 30 фильмах. Скоропостижно скончался в 1952 году.