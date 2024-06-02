По этим мужчинам раньше сходили с ума: 12 забытых крашей золотой эры Голливуда

Они не стали культовыми артистами, хотя работали ничуть не меньше звёзд. Да и заслуг у них хватает: награды, номинации, поклонники. А главное — выразительная внешность, которой пытались подражать фанаты. По кому сохли миллионы женщин во время золотого века Голливуда?

1. Рональд Колман

Рональд Колман. Фото © YouTube / Amazing Vids

Уроженец Британии в юности играл в любительском театре. Потом случилась Первая мировая, где Колман отравился газом. После выздоровления искал работу на гражданке и в результате попал на сцену. Тогда же начал сниматься в кино. В 1920 году дебютировал на Бродвее, а вскоре стал звездой немого кино. В 1947 году получил премию "Оскар" за роль в фильме "Двойная жизнь". На закате карьеры снялся в телесериале.

2. Фредрик Марч

Фредрик Марч. Фото © YouTube / Age Of Vintage

Марч работал в банке, но в 1920 году начал сниматься в киношных массовках. В 1926-м дебютировал на Бродвее и стал исполнять главные роли в кино. Пришла популярность и пять номинаций на "Оскар", а также две выигранные статуэтки. Актёра наградили за фильмы "Доктор Джекилл и мистер Хайд" (1931) и "Лучшие годы нашей жизни" (1946).

3. Морис Шевалье

Морис Шевалье. Фото © Wikimedia / Agence de presse Meurisse

Шевалье был акробатом, но после травмы стал актёром. Во время Первой мировой попал в плен, где выучил английский язык. После войны отправился покорять Голливуд. В конце 1930-х вернулся в Европу. Вторая мировая война прервала карьеру: актёра обвинили в сотрудничестве с нацистами. В 1950-е годы он был оправдан и вернулся в Голливуд постаревшим и седым.

4. Джеймс Кэгни

Джеймс Кэгни. Фото © YouTube / Turner Classic Movies

Джеймс Кэгни имел норвежско-ирландское происхождение. Часто играл с одной партнёршей — Пэт О'Брайен. После трёх десятилетий на экране удалился на свою ферму в штате Нью-Йорк. Уже на пенсии исполнил главную роль в экранизации бестселлера Эдгара Доктороу "Регтайм".

5. Джозеф Коттен

Джозеф Коттен. Фото © kinopoisk.ru

В юности Коттен изучал актёрское мастерство, а затем работал рекламным агентом, спасателем, продавцом и театральным критиком. Благодаря последней профессии стал сначала помощником режиссёра, а потом актёром. В 1930 году дебютировал на Бродвее и стал играть в кино. Снимался у Орсона Уэллса и Альфреда Хичкока.

6. Лесли Говард

Лесли Говард. Фото © Wikipedia / CBS Radio

Говард родился в Лондоне. Работал в банке, потом участвовал в Первой мировой войне. После контузии врачи рекомендовали заняться актёрским мастерством. Его первый немой фильм вышел уже в 1914 году, звуковой — в 1930-м. Прославился благодаря картинам "Алый первоцвет" и "Унесённые ветром". Погиб во время Второй мировой войны.

7. Дэна Эндрюс

Дэна Эндрюс. Фото © YouTube / Kate Gabrielle

Эндрюс родился в 1909 году. Знаменит своими ролями в фильмах "Лаура" (1944), "Лучшие годы нашей жизни" (1946), "Жертва" (1947). Сыграл более чем в 80 фильмах. Был известен своей скромностью и преданностью актёрскому ремеслу. Ушёл из жизни в 1992 году.

8. Ван Джонсон

Ван Джонсон. Фото © YouTube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Джонсон начал сниматься в 1940-х. Он сыграл в картинах "Женщина года" (1942), "Три мушкетёра" (1948) и "Запретное письмо" (1949), которые принесли ему популярность и признание критиков. Актёр обладал привлекательной внешностью и естественной техникой игры. Он исполнял самые разные роли — от романтических до комедийных. Кроме того, Джонсон работал на телевидении и в театре.

9. Уильям Пауэлл

Уильям Пауэлл. Фото © kinopoisk.ru

Пауэлл начал сниматься в 1920-х годах и быстро завоевал популярность благодаря своей харизме и умению перевоплощаться в разных персонажей. Актёр обладал уникальным стилем игры и неповторимым чувством юмора. Пауэлла четыре раза номинировали на премию "Оскар". Кроме того, артист был известен своей общественной деятельностью.

10. Джеймс Мэйсон

Джеймс Мэйсон. Фото © kinopoisk.ru

Мэйсон родился в Британии. Начинал карьеру в театре, продолжил на экране. Снялся в таких фильмах, как "Крушение Титаника" (1953), "Лолита" (1962) и "Шерлок Холмс: Собака Баскервилей" (1959). Актёр обладал харизматичной внешностью и умел передавать самые глубокие эмоции. Он легко и убедительно играл сложных, многогранных персонажей.

11. Шарль Буайе

Шарль Буайе. Фото © kinopoisk.ru

Буайе родился во Франции. Прославился романтическими ролями — например, в картинах "Порт-Артур" (1936), "Всё о Еве" (1950) и "Оливия" (1948), которые принесли ему множество наград. Актёр обладал элегантностью и изысканным стилем игры. Он был известен своей способностью передать глубину и сложность персонажей, а также умением создавать неповторимую химию на экране.

12. Джон Гарфилд

Джон Гарфилд. Фото © kinopoisk.ru