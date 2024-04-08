5 сногсшибательных певиц из 90-х, которых сегодня не узнают даже преданные фанаты

Их имена каждый день звучали по ТВ и радио. На их концерты трудно было достать билеты. Но за прошедшие годы многое изменилось. Вот что стало с Овсиенко, Черниковой, Свиридовой, Нельсон и Сенчуковой — главными и самыми знаменитыми звёздами эстрады 90-х.

Куда пропала Татьяна Овсиенко, 57 лет

Татьяна Овсиенко: что стало с певицей из 90х. Фото © VK / Татьяна Овсиенко, кадр из видео © YouTube / Официальный канал Татьяны Овсиенко

Татьяна появилась на сцене в конце 80-х: она заменила Наталью Ветлицкую в группе "Мираж". Уже в начале 90-х певица занялась сольной карьерой. К середине десятилетия в её обойме появились такие хиты, как "Капитан", "Женское счастье" и "Школьная пора".

Овсиенко пела до начала 00-х, а потом пропала из виду на девять лет. Артистка выступала лишь на корпоративах и появлялась в редких телешоу. Но потом снова вернулась и на концертные площадки, и на телеэкраны. Правда, фанаты не в восторге от её новой внешности: обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой.

В личной жизни звезды было всё — и взлёты, и падения. Она вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого в 1993 году. Пара воспитывала приёмного ребёнка. Спустя 14 лет брак распался: по словам Татьяны, эти отношения были фикцией.

Следующим избранником звезды стал бизнесмен Александр Меркулов, но предложение он сделал лишь спустя 10 лет. Правда, пара так и живёт в гражданском браке. Детей у них тоже нет. Зато Овсиенко стала бабушкой: ребёнок родился у её приёмного сына Игоря.

Лариса Черникова, 49 лет

Знаменитые артистки 90-х: как жизнь помотала Ларису Черникову. Кадр из видео © YouTube / MELOMAN VIDEO, фото © VK / Лариса Черникова

Творчество Черниковой тесно переплетено с её личной жизнью. Замуж артистка вышла на третьем курсе института культуры, взяв фамилию супруга. После вуза попала в ансамбль Надежды Бабкиной, но через полтора года решилась на сольную карьеру.

Муж-бизнесмен помогал финансами: арендовал студии, платил продюсерам. Первый успех пришёл к Ларисе в 1996-м с выходом альбома "Подари мне ночь". Певица посвятила его супругу, который погиб в этом же году. По официальной версии — покончил с собой, по версии Черниковой — был убит бандитами.

Несмотря на трагедию, певица продолжила заниматься любимым делом. Лариса Черникова писала хиты, выпускала альбомы, выступала на концертах. А параллельно отбивалась от тех самых бандитов, которым якобы задолжал муж. И даже умудрялась строить новые отношения: сначала с футболистом Дмитрием Аленичевым, потом с американским бизнесменом Джеймсом Фиоре.

Лариса вышла за Фиоре и переехала с ним в Америку. Там певица родила своего первенца Кирилла. Но беда настигла и эту семью: Джеймс стал алкоголиком. Певица подала на развод, а спустя много лет бывший муж скончался от ковида.

Черникова осталась в США и открыла там свою ферму. С сельским хозяйством у неё не заладилось — и экс-звезда 90-х занялась бизнесом. Потом встретила новую любовь — спасателя — но он почти сразу изменил ей с другой. Лариса продолжила жить за океаном, время от времени приезжая в Россию.

В 2021 году Черникова во второй раз стала матерью, на этот раз благодаря донору спермы. Сейчас она большую часть времени посвящает детям, но про творчество тоже не забывает: сочиняет песни и периодически выступает в России на концертах и в телешоу.

Как после славы в 90-х сложилась жизнь Алёны Свиридовой, 61 год

Где сейчас Алёна Свиридова, певица из 90-х и исполнительница хита "Розовый фламинго". Фото © sviridova.ru

На эстраду Свиридова попала только накануне своего тридцатилетия. Но у неё уже был солидный музыкальный багаж: в институте она исколесила всю Беларусь в составе ВИА. Потом устроилась актрисой в драмтеатр. В Москве Алёну заметили и предложили записать песню.

Дебютный альбом певицы Свиридовой вышел в 1993 году, а через два года — песня "Розовый фламинго", которая сделала её звездой. Параллельно Алёна принимала участие в мюзиклах и театральных постановках. В 1997-м вышел её второй альбом с такими хитами, как "Бедная овечка" и "Я приду к тебе на помощь".

В нулевых популярность Свиридовой начала падать, но это никак не сказалось на её творческой активности. Она продолжала выпускать музыку и принимать участие в телешоу, а ещё начала сниматься в кино. В 2021 году вышла новая версия её хита "Розовый фламинго" с группой Cream Soda. Музыкой артистка не ограничивается: в 2022 году она начала учиться на режиссёра и планирует снять фильм.

Личная жизнь Свиридовой тоже всегда была активной. От первого мужа певица родила сына. После развода ребёнок остался с отцом и сейчас живёт в Канаде. В 1998 году она вышла замуж во второй раз — за американского посла Генри Пикока. Брак распался через пару лет: по словам певицы, из-за того, что работа была у неё в приоритете.

Третьим мужем звезды стал манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Брак не был официальным, но у пары появился сын Григорий. В 2007-м семья распалась. С 2012 года Свиридова в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном — он младше её на 16 лет. Супруги не ставили штампы в паспорта, но это не мешает им сохранять крепкие семейные узы.

Солистка Reflex: Как сложилась судьба Ирины Нельсон, 51 год

Ирина Нельсон тогда и сейчас. Кадр видео © YouTube / REFLEXMUSIC, фото © irinanelson.com

Нельсон хотела петь на сцене с детства. После школы она поступила в музыкальное училище — и ради этого даже переехала из провинции в Новосибирск, вопреки воле мамы. Здесь Ирина сколотила джаз-банд, с которым заняла первое место на конкурсе в Ялте. Тут же впервые вышла замуж и родила сына Антона.

Вскоре брак распался, а Ирина встретила своего будущего мужа и продюсера Вячеслава Тюрина. Сначала он предложил ей петь в группе "Электроверсия", а потом — выступать сольно под псевдонимом Диана. Певица начала гастролировать и стала популярной, но у неё возникли проблемы со звукозаписывающей компанией — и проект пришлось закрыть. Нельсон и Тюрин успевали не только заниматься бизнесом, но и воспитывать детей, причём не только Антона, хотя подробностей пара не раскрывает.

В конце 1990-х – начале 2000-х Нельсон начала выступать в составе группы Reflex. После этого она стала по-настоящему знаменитой. Этот этап её карьеры продлился до 2007 года, когда Ирина ушла из музыки и пропала из публичной жизни. Причиной стало переутомление, но через пять лет она вернулась в коллектив. Параллельно певица занималась сольным творчеством.

Нельсон продолжает творить музыку. В 2017 году её наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за благотворительные концерты в Донбассе. А ещё Ирина увлекается йогой и даже открыла целую сеть школ для обучения этой практике.

Биография знаменитой Натальи Сенчуковой, 53 года

Творческий путь Натальи Сенчуковой: куда пропала звезда из 90-х. Кадры из видео © YouTube / Fpytuire fdsarjtrey, Радио Шансон

В детстве Сенчукова занималась танцами. После школы поступила в хореографическое училище. Там её заметили и пригласили в московский коллектив "Танцевальная машина". Потом она сменила ещё несколько танцевальных групп и на одном из концертов познакомилась с солистом группы "Дюна" Виктором Рыбиным.

Рыбин предложил ей сняться в его клипе, а потом — попробовать себя в вокале. Сначала Наталья сомневалась, но всё же решилась на этот эксперимент. И он оказался удачным: в 1990-е она успела выпустить аж десять альбомов. После небольшого перерыва певица продолжила активно заниматься музыкой в 2000-х.

Когда Сенчукова познакомилась с Рыбиным, у него была семья. Однако Виктор влюбился в Наталью, и она ответила ему взаимностью. Какое-то время отношения были тайными, но долго так продолжаться не могло. Сенчукова забеременела — чтобы избежать проблем, сделала аборт. Потом о любовнице Рыбина узнала его жена. Виктор ушёл из семьи и стал жить с Натальей в гражданском браке. Поженились они только перед рождением сына Василия.