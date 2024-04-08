Родители звезды "Дома-2" Либерж Кпадону спорят, где захоронить её прах
Kp.ru: Отец Либерж Кпадону хочет захоронить её прах в Африке, а мать — в России
Либерж Кпадону c родителями. Обложка © VK / Либерж Кпадону
Звезду "Дома-2" Либерж Кпадону, которую нашли мёртвой в съемной квартире в Подмосковье, до сих пор не могут похоронить. Оказалось, родители 36-летней участницы телестройки спорят, как поступить с её прахом после кремации: оставить в России или отвезти в Африку.
"Её мама хочет похоронить дочь в России, а отец у себя на родине — в Африке. Пока обсуждают, обдумывают. Но, скорее всего, здесь захоронят. Или разделят прах на две части. Почему-то все пишут, что родители Либерж прилетели из Уфы за прахом дочки. Да, у них там есть дом. Но на кремацию в Москву они прилетели из Санкт-Петербурга и улетели туда же", — поделилась c kp.ru бывший редактор телепроекта.
Известно, что мама Либерж — Надежда Евгеньевна — русская, юрист, а папа — Аддах Жильер Кпадону — из Республики Бенин, это государство в Западной Африке. Он кандидат геолого-минералогических наук, учился в Ленинграде, а практику проходил в Башкирии, где и познакомился с Надеждой, а потом увёз в Северную столицу. Они создали крепкую семью, Либерж была их единственной дочерью.
Напомним, о смерти Либерж Кпадону ранее сообщила участница "Дома-2" Анна Якунина. По данным Life.ru, эксперты рассматривают две версии кончины: осложнения после операции по удалению опухоли лёгкого и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации.