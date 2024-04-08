Родители звезды "Дома-2" Либерж Кпадону спорят, где захоронить её прах

Звезду "Дома-2" Либерж Кпадону, которую нашли мёртвой в съемной квартире в Подмосковье, до сих пор не могут похоронить. Оказалось, родители 36-летней участницы телестройки спорят, как поступить с её прахом после кремации: оставить в России или отвезти в Африку.

"Её мама хочет похоронить дочь в России, а отец у себя на родине — в Африке. Пока обсуждают, обдумывают. Но, скорее всего, здесь захоронят. Или разделят прах на две части. Почему-то все пишут, что родители Либерж прилетели из Уфы за прахом дочки. Да, у них там есть дом. Но на кремацию в Москву они прилетели из Санкт-Петербурга и улетели туда же", — поделилась c kp.ru бывший редактор телепроекта.