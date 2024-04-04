В Рязани похоронили блогера Отца Олега, умершего в возрасте 33 лет

В Рязани прошли похороны популярного блогера из Санкт-Петербурга Олега Гришаева, известного подписчикам под псевдонимом Отец Олег. Мужчина скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Новость о смерти блогера появилась 29 марта, предположительно, причиной стали проблемы с сердцем. Долгое время Олег Гришаев (Отец Олег) был зависим от тяжёлых наркотических веществ. В своих роликах он делился с подписчиками проблемами и последствиями, которые возникали у него на фоне наркозависимости. За его творчеством в YouTube следило около 400 тысяч человек. Прощание с блогером прошло Пушкине, а похоронили его в Рязани на Новом кладбище.

"Покойся с миром, братец… Все подробности и причину мы сообщим в скором времени, его дело живо и будет жить", — сказано в посмертном сообщении, опубликованном администрацией канала 4 апреля.