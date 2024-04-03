Самый старый мужчина в мире умер в Венесуэле в возрасте 114 лет
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет
Хуан Висенте Перес Мора. Обложка © X / Nicolás Maduro
Самый старый мужчина в мире, гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, умер в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
"Я обнимаю и соболезную его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира, [где он родился]. Да примет его Бог", — написал глава государства в соцсети X.
По данным газеты El Nacional, на момент смерти Перес Мора было 114 лет и 339 дней, причиной кончины стали респираторные осложнения. Своё долголетие он объяснял "постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди".
Перес Мора родился 27 мая 1909 года, став девятым из десяти детей в семье. К слову, он за свою долгую жизнь успел обзавестись 11 детьми.
Напомним, до Хуана Висенте Перес Мора самым старым мужчиной в мире был испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он скончался в начале 2022 года в возрасте 112 лет. За свою жизнь мужчина успел обзавестись семью дочерьми, 14 внуками и 22 правнуками.