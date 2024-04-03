Самый старый мужчина в мире умер в Венесуэле в возрасте 114 лет

Самый старый мужчина в мире, гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, умер в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я обнимаю и соболезную его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира, [где он родился]. Да примет его Бог", — написал глава государства в соцсети X.

По данным газеты El Nacional, на момент смерти Перес Мора было 114 лет и 339 дней, причиной кончины стали респираторные осложнения. Своё долголетие он объяснял "постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди".

Перес Мора родился 27 мая 1909 года, став девятым из десяти детей в семье. К слову, он за свою долгую жизнь успел обзавестись 11 детьми.