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14 марта, 14:33

Голикова назвала три российских региона-долгожителя

Голикова: Дагестан, Ингушетия и Москва лидируют по продолжительности жизни

Дагестан, Ингушетия и Москва лидируют по показателям продолжительности жизни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с кабмином в четверг, 14 марта.

"Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Ключевая задача — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила она, добавив, что сейчас такой отметки достигли три российских региона.

29 февраля в ходе Послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Как подчеркнул президент, жизнь россиян должна быть здоровой, чтобы человек мог посвящать время семье и внукам.

Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам
Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам
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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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