Голикова назвала три российских региона-долгожителя

Дагестан, Ингушетия и Москва лидируют по показателям продолжительности жизни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с кабмином в четверг, 14 марта.

"Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Ключевая задача — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила она, добавив, что сейчас такой отметки достигли три российских региона.