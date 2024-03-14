Голикова назвала три российских региона-долгожителя
Голикова: Дагестан, Ингушетия и Москва лидируют по продолжительности жизни
Дагестан, Ингушетия и Москва лидируют по показателям продолжительности жизни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с кабмином в четверг, 14 марта.
"Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Ключевая задача — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила она, добавив, что сейчас такой отметки достигли три российских региона.
29 февраля в ходе Послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Как подчеркнул президент, жизнь россиян должна быть здоровой, чтобы человек мог посвящать время семье и внукам.
ТАСС / Сергей Савостьянов