Стало известно о двух версиях гибели звезды "Дома-2" Либерж Кпадону

Эксперты рассматривают две основные версии гибели звезды "Дома-2" Либерж Кпадону: это осложнения после операции на лёгких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации. По данным SHOT, в середине февраля участница реалити-шоу перенесла операцию на лёгких, ранее у неё была обнаружена доброкачественная опухоль. О предстоящей операции девушка сама сообщила в соцсетях 14 февраля, после чего не выходила на связь с подписчиками. Мать Либерж считает, что у её дочери после операции начались осложнения, которые привели к смерти. Также, по словам женщины, в ближайшее время Кпадону предстояло ещё одно хирургическое вмешательство.

А вот соседи экс-участницы "Дома-2" рассказали SHOT, что после того, как Либерж узнала об опухоли в лёгком, она начала выпивать, её часто видели покупающей крепкий алкоголь в ближайшем магазине. Последний раз её голос через стену соседи слышали на следующий день после трагедии в "Крокусе", то есть 23 марта, что не сходится с данными о том, что девушка умерла ещё 41 день назад, а в квартире нашли уже её мумию.

Либерж Кпадону пришла на телестройку в сентябре 2011 года, пробыла там около года, покинула проект, но вернулась на съёмочную площадку весной 2013 года. На "Доме-2" она сыграла свадьбу с участником Евгением Рудневым, но семья не сложилась: через полгода пара развелась. Окончательно Либерж ушла с проекта в 2015 году, но продолжала вести свой блог.