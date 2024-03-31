Мумию звезды "Дома-2" нашли в квартире спустя 41 день после таинственной смерти

Смерть звезды "Дома-2" Либерж Кпадону подтвердила её подруга по знаменитой телестройке Алиана Устиненко. Она написала о трагической новости в своём телеграм-канале и попросила "не негативить".

"Всё правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное — дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего ещё не знают", — рассказала бывшая участница шоу и призвала "не негативить", а просто принять и вспомнить только хорошее.