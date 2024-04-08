Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 10:29

Mellstroy устроил "дождь" из семи миллионов рублей в одном из клубов Москвы

Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) устроил буквально дождь из денег в одном из ночных клубов в центре Москвы, выбросив на посетителей заведения примерно семь миллионов рублей. Аттракцион невиданной щедрости — на видео SHOT.

Mellstroy устроил "дождь" из семи миллионов рублей в одном из клубов Москвы. Видео © SHOT

К слову, на этом блогер не остановился. Так, в конце вечера он оплатил счета у всех столиков.

Mellstroy обзавёлся пятью спорткарами почти за 200 млн после прилёта в Москву
Mellstroy обзавёлся пятью спорткарами почти за 200 млн после прилёта в Москву

Напомним, Mellstroy известен провокационными выходками, за которые он платит большие суммы денег. Например, недавно он пообещал заплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в майке с его логотипом во время финала Лиги чемпионов, однако фанат блогера Максим Десятский сделал это на товарищеском матче Россия – Сербия. Парня, разумеется, сразу задержали и отправили под арест на 15 суток. Максим извинился за свою выходку и пообещал, что отправит часть денег на помощь бойцам СВО. К слову, их он пока так и не получил.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров