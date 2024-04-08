Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) устроил буквально дождь из денег в одном из ночных клубов в центре Москвы, выбросив на посетителей заведения примерно семь миллионов рублей. Аттракцион невиданной щедрости — на видео SHOT .

Mellstroy устроил "дождь" из семи миллионов рублей в одном из клубов Москвы. Видео © SHOT

К слову, на этом блогер не остановился. Так, в конце вечера он оплатил счета у всех столиков.