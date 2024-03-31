Mellstroy обзавёлся пятью спорткарами почти за 200 млн после прилёта в Москву

Вернувшийся в Россию треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) продолжает вести расточительный образ жизни, балуя поклонников дорогостоящим контентом. Номера в столичной гостинице стоимостью миллион рублей блогеру показалось мало, а потому он приобрёл сразу пять элитных автомобилей.

Ролик со спорткарами Бурим опубликовал в соцсетях. В кадре мелькают BMW M5 Competition, Lamborghini Huracan, Bentley Mulsanne, Ferrari и Hummer. По словам стримера, роскошные иномарки обошлись ему в 170–180 миллионов рублей.