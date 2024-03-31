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31 марта, 18:34

Mellstroy обзавёлся пятью спорткарами почти за 200 млн после прилёта в Москву

Mellstroy показал обновлённый автопарк суперкаров. Обложка © Telegram / MELLSTROY ДВИЖ

Mellstroy показал обновлённый автопарк суперкаров. Обложка © Telegram / MELLSTROY ДВИЖ

Вернувшийся в Россию треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) продолжает вести расточительный образ жизни, балуя поклонников дорогостоящим контентом. Номера в столичной гостинице стоимостью миллион рублей блогеру показалось мало, а потому он приобрёл сразу пять элитных автомобилей.

Mellstroy показал обновлённый автопарк суперкаров. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

Ролик со спорткарами Бурим опубликовал в соцсетях. В кадре мелькают BMW M5 Competition, Lamborghini Huracan, Bentley Mulsanne, Ferrari и Hummer. По словам стримера, роскошные иномарки обошлись ему в 170–180 миллионов рублей.

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Обновлением автопарка Mellstroy занялся после возвращения в Россию, о котором он объявил 31 марта. Ранее дорогие иномарки уже мелькали в роликах стримера: блогер устраивал танцы на капотах Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari. А спортивный BMW под управлением Бурима и вовсе был разбит под Брянском.

Илья Пушкарев
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