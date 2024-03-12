Блогер Mellstroy отказался отдать награду в $2 млн мальчику за привет от президента Литвы

Мальчик из Литвы встретил президента страны Гитанаса Науседу и попросил его передать привет блогеру Меллстрою, который обещал заплатить 2 миллиона долларов. Стример объявил о задании с солидным вознаграждением у себя в соцсетях, но не рассчитывал, что его кто-то сможет выполнить.

Науседа передал привет Меллстрою (Mellstroy). Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrius Tapinas

Блогер составил список заданий, за выполнение которых он обещает выплачивать крупные денежные вознаграждения. Одним из таких квестов был "привет от президента", который удалось выполнить школьнику из Литвы, попросившему Гитанаса Науседу поздравить Меллстроя с 11 марта. Но блогер после выполненного задания отказался выплачивать мальчику полную сумму вознаграждения.

"Я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Можно, я отправлю тысяч 100–150 долларов? За два ляма зелёных я ожидал качественнее привет", — объяснил Меллстрой.