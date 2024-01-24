Челябинский авторитет требует 10 млн с избившего модель стримера Mellstroy

На блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) подали в суд за мат во время прямых эфиров. По информации SHOT, автором иска на 10 миллионов рублей стала религиозная группа "Братство Морозов – Златоуст", которым руководит экс-депутат Заксобрания Челябинской области и главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов.

Лидер "Братства" считает, что Бурим мало того что пропагандирует асоциальное поведение, нецензурно выражается в общественных местах, но и демонстрирует явное неуважение к россиянам ещё с 2017 года. В качестве примеров к иску прикреплены 114 видео стримера Mellstroy, к которым есть претензии. Среди них и то самое видео избиения модели Алёны Ефремовой, за которое он уже ответил перед законом. Моральный вред от действий блогера в "Братстве" оценили в 10 млн.