Челябинский авторитет требует 10 млн с избившего модель стримера Mellstroy
"Братство Морозов – Златоуст" подало в суд иск на 10 млн против блогера Mellstroy
Блогер Mellstroy (Андрей Бурим). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mellstroy
На блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) подали в суд за мат во время прямых эфиров. По информации SHOT, автором иска на 10 миллионов рублей стала религиозная группа "Братство Морозов – Златоуст", которым руководит экс-депутат Заксобрания Челябинской области и главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов.
Лидер "Братства" считает, что Бурим мало того что пропагандирует асоциальное поведение, нецензурно выражается в общественных местах, но и демонстрирует явное неуважение к россиянам ещё с 2017 года. В качестве примеров к иску прикреплены 114 видео стримера Mellstroy, к которым есть претензии. Среди них и то самое видео избиения модели Алёны Ефремовой, за которое он уже ответил перед законом. Моральный вред от действий блогера в "Братстве" оценили в 10 млн.
Напомним, в октябре 2020 года в апартаментах "Москвы-Сити" во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей блогер Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, он получил полгода исправительных работ.
К слову, "Братство Морозов – Златоуст" под руководством челябинского авторитета также требовало 10 млн с Амирана Сардарова из "Дневника хача" за "оскорбление деловой репутации русских", 10 млн — с блогерши Насти Ивлеевой за развратные видео и 5 млн — с комика Алексея Щербакова.