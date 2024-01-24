Треш-стример с татуировкой демона арестован за зверское убийство 17-летней девушки в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца 28-летнего треш-стримера Марка Попова по обвинению в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено в бауле возле мусорных баков. На заседании он появился с перебинтованными руками и заявил, что отморозил их, пока голый в крови бегал по городу, сообщает корреспондент SHOT из зала.

Арест 28-летнего треш-стримера Марка Попова. Видео © SHOT

"Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2024 года в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — уточнили в региональном СУ СРК.