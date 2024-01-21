Комика Щербакова призвали оштрафовать на пять миллионов за мат во время выступлений

По информации телеграм-канала, общественники, проанализировав видео из соцсетей с участием 35-летнего Щербакова, были возмущены поведением комика. В частности, по их мнению, шоумен приучает к ненормативной лексике несовершеннолетних. Помимо финансового взыскания авторы иска требуют удаления всех роликов в соцсетях с участием Щербакова. Также они призывают к тому, чтобы Щербаков 88 раз зачитал решения суда перед онлайн-зрителями. Заявители настаивают на том, чтобы это было не просто формально, а с полным пониманием, чувством и расстановкой со стороны комика.