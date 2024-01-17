Оскандалившийся Павел Воля пожелал россиянкам проснуться от "страстного чух-чух"
Павел Воля не стал извиняться за шутку, которая задела многих россиянок, переживших насилие. Фото © Vk.com / Павел Воля
Резидент Comedy Club Павел Воля оправдался за скандальную шутку о сексе со спящей девушкой, после которой многие телезрители призвали его "отменить". По словам комика, в его репризе нет даже намёка на изнасилование, и в этом можно убедиться, если посмотреть фрагмент концерта целиком, "без вырывания фраз из контекста".
"Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймёт", — написал Воля в своём телеграм-канале.
Комик добавил, что посылает всем лучи добра и желает однажды "проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше — страстное "чух-чух".
Напомним, что комик Павел Воля угодил в скандал после неудачной шутки на концерте в Санкт-Петербурге. Шоумена обвинили в высмеивании темы изнасилования — со сцены тот обсуждал секс со спящей женщиной. Под постом в аккаунте шоу "Stand Up на ТНТ" появились десятки гневных комментариев. Подписчики отметили, что шутка Воли недопустима, также некоторые напомнили комику, что у него есть маленькая дочь.