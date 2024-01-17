Оскандалившийся Павел Воля пожелал россиянкам проснуться от "страстного чух-чух"

Резидент Comedy Club Павел Воля оправдался за скандальную шутку о сексе со спящей девушкой, после которой многие телезрители призвали его "отменить". По словам комика, в его репризе нет даже намёка на изнасилование, и в этом можно убедиться, если посмотреть фрагмент концерта целиком, "без вырывания фраз из контекста".

"Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймёт", — написал Воля в своём телеграм-канале.

Комик добавил, что посылает всем лучи добра и желает однажды "проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше — страстное "чух-чух".