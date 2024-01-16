"Позорище!": Павла Волю захейтили из-за шутки про секс со спящей девушкой
Павел Воля угодил в скандал после неудачной шутки на концерте в Петербурге
Павел Воля. Обложка © VK / Comedy Club
Известный комик Павел Воля угодил в скандал после неудачной шутки на концерте в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!", шоумена обвинили в высмеивании темы изнасилования — со сцены тот обсуждал секс со спящей женщиной.
Павла Волю захейтили из-за шутки про изнасилование женщин. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
"Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, всё получится, даже если вы уснёте. Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух", — пошутил на концерте Воля.
В комментариях под постом в аккаунте шоу "Stand Up на ТНТ" появились десятки гневных комментариев. Подписчики отметили, что шутка Воли недопустима, также некоторые напомнили комику, что у него есть маленькая дочь. Из-за критики запись в итоге была удалена модераторами.
"Вы в адеквате? Шутки про изнасилование женщин? Вам больше не стоит заниматься юмором. Позорище!" — возмутился один из пользователей шуткой Воли.
"Вот ситуация: проходит лет десять, от "чучух" просыпается София (дочка Павла Воли. — Прим. Лайфа). Смешно?" — добавил другой.
Ранее Лайф писал, что зрители Comedy Club раскритиковали Павла Волю за использование фото незнакомки из соцсетей. В ходе выступления комик троллил блогершу из Казахстана, называя её "чем-то между мечтой и долбанько".