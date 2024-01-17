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17 января, 12:33

Мизулиной не показалась смешной шутка Павла Воли про секс со спящей девушкой

Екатерина Мизулина назвала резонансную шутку Павла Воли примером безответственного поведения перед аудиторией. Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © VK / Comedy Club

Екатерина Мизулина назвала резонансную шутку Павла Воли примером безответственного поведения перед аудиторией. Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © VK / Comedy Club

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала резонансную шутку Павла Воли примером безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия как такового. Соответствующий пост появился в среду, 17 января, в её телеграм-канале. Общественница вспомнила, какой скандал разгорелся после премьеры фильма "Непосредственно Каха", где, как и в шутке Воли, обыгрывался секс со спящей девушкой. И то и другое, по мнению Мизулиной, звенья одной цепи и заслуживают одинакового порицания.

"Зачем они транслируют на гигантскую аудиторию? Есть грани, которые всё же переходить не стоит. Мне пишут те, кто стали жертвами насилия, они в полном отчаянии от увиденного", — поделилась Мизулина.

По её словам, если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, то оно "будет продолжать расцветать".

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Напомним, что комик Павел Воля угодил в скандал после неудачной шутки на концерте в Санкт-Петербурге. Шоумена обвинили в высмеивании темы изнасилования — со сцены тот обсуждал секс со спящей женщиной. Под постом в аккаунте шоу "Stand Up на ТНТ" появились десятки гневных комментариев. Подписчики отметили, что шутка Воли недопустима, также некоторые напомнили комику, что у него есть маленькая дочь.

Марина Калегина
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