Мизулиной не показалась смешной шутка Павла Воли про секс со спящей девушкой

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала резонансную шутку Павла Воли примером безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия как такового. Соответствующий пост появился в среду, 17 января, в её телеграм-канале. Общественница вспомнила, какой скандал разгорелся после премьеры фильма "Непосредственно Каха", где, как и в шутке Воли, обыгрывался секс со спящей девушкой. И то и другое, по мнению Мизулиной, звенья одной цепи и заслуживают одинакового порицания.

"Зачем они транслируют на гигантскую аудиторию? Есть грани, которые всё же переходить не стоит. Мне пишут те, кто стали жертвами насилия, они в полном отчаянии от увиденного", — поделилась Мизулина.

По её словам, если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, то оно "будет продолжать расцветать".