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13 февраля, 11:43

Скандального стримера Mellstroy объявили в розыск

SHOT: Блогера Mellstroy объявили в розыск из-за отказа служить в ВС Белоруссии

Mellstroy (Андрей Бурим). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Mellstroy (Андрей Бурим). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрей Бурим). Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, против 25-летнего уроженца Гомеля в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от мероприятий по призыву", в республике ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас Mellstroy скрывается от воинской службы в Дубае, до этого он долгое время жил в Москве.

Отметим, что Mellstroy известен треш-стримами. Так, в октябре 2020 года в апартаментах Москвы-Сити во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей блогер Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, он получил полгода исправительных работ.

Платформа Trovo заблокировала канал стримера Mellstroy за азартные игры
Платформа Trovo заблокировала канал стримера Mellstroy за азартные игры

А в январе религиозная группа "Братство Морозов – Златоуст", которым руководит экс-депутат Заксобрания Челябинской области и главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов подал в суд на Mellstroy за мат во время прямых эфиров. Объединение также требовало 10 млн с Амирана Сардарова из "Дневника хача" за "оскорбление деловой репутации русских", 10 млн — с блогерши Насти Ивлеевой за развратные видео и 5 млн — с комика Алексея Щербакова.

Никита Осипов
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