Скандального стримера Mellstroy объявили в розыск
SHOT: Блогера Mellstroy объявили в розыск из-за отказа служить в ВС Белоруссии
Mellstroy (Андрей Бурим). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрей Бурим). Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, против 25-летнего уроженца Гомеля в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от мероприятий по призыву", в республике ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас Mellstroy скрывается от воинской службы в Дубае, до этого он долгое время жил в Москве.
Отметим, что Mellstroy известен треш-стримами. Так, в октябре 2020 года в апартаментах Москвы-Сити во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей блогер Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, он получил полгода исправительных работ.
А в январе религиозная группа "Братство Морозов – Златоуст", которым руководит экс-депутат Заксобрания Челябинской области и главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, Александр Морозов подал в суд на Mellstroy за мат во время прямых эфиров. Объединение также требовало 10 млн с Амирана Сардарова из "Дневника хача" за "оскорбление деловой репутации русских", 10 млн — с блогерши Насти Ивлеевой за развратные видео и 5 млн — с комика Алексея Щербакова.