Скандального стримера Mellstroy объявили в розыск

По данным телеграм-канала, против 25-летнего уроженца Гомеля в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от мероприятий по призыву", в республике ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас Mellstroy скрывается от воинской службы в Дубае, до этого он долгое время жил в Москве.