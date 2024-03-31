Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию
Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию. Обложка © Telegram / "MELLSTROY ДВИЖ"
Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) вернулся в Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*. По словам блогера, сейчас он живёт в одной из гостиниц столицы, где снял номер за 1 миллион рублей в сутки.
Mellstroy сообщил, что вернулся в Россию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy
За два дня до этого блогер опубликовал фото возле частного самолёта Embraer Legacy 600, на котором, видимо, и прилетел, подписав снимок фразой "Да-да нет-нет".
Ранее Life.ru писал, что Меллстрой избил на камеру девушку, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, он получил полгода исправительных работ. А в прошлом месяце МИД РФ объявило его в розыск.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.