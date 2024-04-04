Москвич вышел из СИЗО и требует 15 млн от Mellstroy за забег на матче Россия – Сербия
Мужчина, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия, ждёт награду от Mellstroy
Житель Москвы Максим Десятский, выбежавший на поле во время футбольного матча сборных России и Сербии ради выполнения задания стримера Mellstroy (Андрей Бурим), вышел из СИЗО. Теперь он ждёт свою награду от блогера — минимум 15 миллионов рублей и билеты на Лигу чемпионов.
Москвич Максим Десятский ждёт награду от Меллстроя. Видео © SHOT
Максим вышел на свободу с пиратской повязкой на глазу. Он объяснил SHOT, что заслужил награду — устроил забег на международном матче, где был полный аншлаг и сидели первые лица на трибунах. Фанат уверен, что "нормально пошумел". По мнению Максима, Mellstroy должен дать ему хотя бы половину от объявленной суммы за задание в 30 млн. На подготовку акции, как уверяет фанат, они с друзьями потратили около 150 тысяч рублей.
Напомним, стример Mellstroy заявил, что готов заплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом во время финала Лиги чемпионов. Однако Десятский решил не ждать июня и выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, который состоялся 21 марта в Москве. За нарушителем пытались угнаться сразу несколько стюардов, но он оказался настолько прытким, что успел пробежать почти по всему полю. Такую удаль оценил даже главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, пошутив, что хулигана можно было бы даже взять в сборную. Десятского отправили под арест на 15 суток. Участник перформанса позднее извинился за свою выходку.