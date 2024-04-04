Москвич вышел из СИЗО и требует 15 млн от Mellstroy за забег на матче Россия – Сербия

Житель Москвы Максим Десятский, выбежавший на поле во время футбольного матча сборных России и Сербии ради выполнения задания стримера Mellstroy (Андрей Бурим), вышел из СИЗО. Теперь он ждёт свою награду от блогера — минимум 15 миллионов рублей и билеты на Лигу чемпионов.

Максим вышел на свободу с пиратской повязкой на глазу. Он объяснил SHOT, что заслужил награду — устроил забег на международном матче, где был полный аншлаг и сидели первые лица на трибунах. Фанат уверен, что "нормально пошумел". По мнению Максима, Mellstroy должен дать ему хотя бы половину от объявленной суммы за задание в 30 млн. На подготовку акции, как уверяет фанат, они с друзьями потратили около 150 тысяч рублей.