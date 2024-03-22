Устроивший шумиху на матче сборной фанат Mellstroy пообещал отдать часть денег от стримера на СВО

Житель Москвы, выбежавший на поле во время футбольного матча сборных России и Сербии, пообещал отдать часть денег от стримера Mellstroy (Андрей Бурим) на нужды спецоперации (СВО), если тот их выплатит. Об этом сообщает SHOT.

Выбежавший на поле фанат Mellstroy пообещал отдать часть денег на нужды СВО, если стример их выплатит. Видео © SHOT

Максима Десятского арестовали на 13 суток. Такое решение принял Савёловский суд Москвы. Кроме того, ему запретили посещать любые спортивные соревнования сроком на два года. Участник челленджа рассказал, что просто хотел порадовать российских болельщиков перформансом в виде него самого.