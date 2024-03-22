Устроивший шумиху на матче сборной фанат Mellstroy пообещал отдать часть денег от стримера на СВО
Суд Москвы арестовал на 13 суток парня, выбежавшего на поле в матче РФ и Сербии
Житель Москвы, выбежавший на поле во время футбольного матча сборных России и Сербии, пообещал отдать часть денег от стримера Mellstroy (Андрей Бурим) на нужды спецоперации (СВО), если тот их выплатит. Об этом сообщает SHOT.
Выбежавший на поле фанат Mellstroy пообещал отдать часть денег на нужды СВО, если стример их выплатит. Видео © SHOT
Максима Десятского арестовали на 13 суток. Такое решение принял Савёловский суд Москвы. Кроме того, ему запретили посещать любые спортивные соревнования сроком на два года. Участник челленджа рассказал, что просто хотел порадовать российских болельщиков перформансом в виде него самого.
Фанат стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео © Life.ru
Напомним, стример Mellstroy ранее заявил, что готов заплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом во время финала Лиги чемпионов. Однако Десятский решил не ждать июня и выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, который состоялся 21 марта в Москве. За мужчиной пытались угнаться сразу несколько стюардов, но он оказался настолько прытким, что успел пробежать почти по всему полю. Такую удаль оценил даже главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, пошутив, что хулигана можно было бы даже взять в сборную. Сообщалось, что Десятскому грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет. Участник перформанса позднее извинился за свою выходку.