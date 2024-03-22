Фанат Mellstroy, который выбежал на поле во время матча Россия — Сербия, извинился за выходку

Фанат треш-стримера Mellstroy, который накануне выбежал на газон во время матча Россия – Сербия, принёс извинения за свою выходку. По словам 28-летнего Максима Десятского, он понимал, что нарушает закон, но всё равно устроил шумиху на футбольном поле.

Выбежавший на поле во время матча Россия – Сербия фанат принёс извинения за свою выходку. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

"Извиняюсь перед всеми, кого этим задел, оскорбил. Впредь такого совершать не намерен", — сказал Десятский на видео.