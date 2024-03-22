Фанат Mellstroy, который выбежал на поле во время матча Россия — Сербия, извинился за выходку
Мужчина, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия, извинился за выходку
Фанат треш-стримера Mellstroy, который накануне выбежал на газон во время матча Россия – Сербия, принёс извинения за свою выходку. По словам 28-летнего Максима Десятского, он понимал, что нарушает закон, но всё равно устроил шумиху на футбольном поле.
Выбежавший на поле во время матча Россия – Сербия фанат принёс извинения за свою выходку. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
"Извиняюсь перед всеми, кого этим задел, оскорбил. Впредь такого совершать не намерен", — сказал Десятский на видео.
Ранее Life.ru сообщал, что против Десятского составлен протокол по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей. Теперь нарушителю грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет.
Напомним, скандальный стример Mellstroy ранее заявил, что готов заплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом во время финала Лиги чемпионов. Однако задержанный мужчина решил не ждать этого поединка и выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, который состоялся 21 марта в Москве. За мужчиной пытались угнаться сразу несколько стюардов, но он оказался настолько прытким, что успел пробежать почти по всему полю. Такую удаль оценил даже главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, пошутив, что хулигана можно было бы даже взять в сборную — физически он подготовлен отлично. Кстати, сам матч закончился победой россиян со счётом 4:0.
ГУ МВД РФ по Москве