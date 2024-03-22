Для фаната Mellstroy, который наделал шумихи на матче Россия – Сербия, могут закрыть стадионы на 7 лет

Фанату треш-стримера Mellstroy, который накануне выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет. По данным SHOT , на 28-летнего Максима Десятского составлен протокол по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей.

Телеграм-канал узнал, что Десятский сам играет в любительский футбол, а сейчас он решил "засветиться" в профессиональном и заодно взять денег с Меллстроя. Но обещанные блогером средства "бегун" пока не получил, и шанс на это небольшой, учитывая, что предыдущих участников челленджа стример тоже кинул.