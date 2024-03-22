Для фаната Mellstroy, который наделал шумихи на матче Россия – Сербия, могут закрыть стадионы на 7 лет
Мужчине, выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия, грозит 15 суток ареста
Мужчина, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия. Фото SHOT
Фанату треш-стримера Mellstroy, который накануне выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет. По данным SHOT, на 28-летнего Максима Десятского составлен протокол по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей.
Фанат стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео © Life.ru
Телеграм-канал узнал, что Десятский сам играет в любительский футбол, а сейчас он решил "засветиться" в профессиональном и заодно взять денег с Меллстроя. Но обещанные блогером средства "бегун" пока не получил, и шанс на это небольшой, учитывая, что предыдущих участников челленджа стример тоже кинул.
Сейчас хулиган общается в полицией.
Напомним, скандальный стример Mellstroy ранее заявил, что готов заплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом. Один из фанатов решил выполнить это задание во время матча Россия – Сербия, который состоялся 21 марта в Москве. За мужчиной пытались угнаться сразу несколько стюардов, но он оказался настолько прытким, что успел пробежать почти по всему полю. Такую удаль оценил даже главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, пошутив, что хулигана можно было бы даже взять в сборную — физически он подготовлен отлично. Кстати, сам матч закончился победой россиян со счётом 4:0.