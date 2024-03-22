"Его было не догнать": Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин на пресс-конференции после матча между отечественной командой и спортсменами из Сербии прокомментировал выходку фаната, который прямо во время игры выбежал на поле. Спортивный функционер высоко оценил физические данные нарушителя общественного порядка и пошутил, что того стоило бы взять в сборную.

"Молодой человек выбежал, не догнать его было. От десятерых [стюардов] убежал. Думаю, надо брать его в сборную, физически хорошо готов", — заявил Карпин.