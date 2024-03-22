Регион

Уведомления отключены

21 марта, 21:12

"Его было не догнать": Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната

Карпин пошутил, что взял бы в сборную выбежавшего во время игры с Сербией фаната

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин на пресс-конференции после матча между отечественной командой и спортсменами из Сербии прокомментировал выходку фаната, который прямо во время игры выбежал на поле. Спортивный функционер высоко оценил физические данные нарушителя общественного порядка и пошутил, что того стоило бы взять в сборную.

"Молодой человек выбежал, не догнать его было. От десятерых [стюардов] убежал. Думаю, надо брать его в сборную, физически хорошо готов", — заявил Карпин.

Сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0 в товарищеском матче
Сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0 в товарищеском матче

Напомним, что вечером 21 марта фанат стримера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео с места публиковал Life.ru.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Валерий Карпин
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров