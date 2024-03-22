"Его было не догнать": Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната
Карпин пошутил, что взял бы в сборную выбежавшего во время игры с Сербией фаната
Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин на пресс-конференции после матча между отечественной командой и спортсменами из Сербии прокомментировал выходку фаната, который прямо во время игры выбежал на поле. Спортивный функционер высоко оценил физические данные нарушителя общественного порядка и пошутил, что того стоило бы взять в сборную.
"Молодой человек выбежал, не догнать его было. От десятерых [стюардов] убежал. Думаю, надо брать его в сборную, физически хорошо готов", — заявил Карпин.
Напомним, что вечером 21 марта фанат стримера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео с места публиковал Life.ru.