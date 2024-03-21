Неуловимый фанат Mellstroy выбежал на поле в матче сборных РФ и Сербии, выполняя челлендж

Фанат стримера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео с места есть в распоряжении Life.ru.

Фанат стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия – Сербия на московском стадионе "Динамо", выполняя его челлендж. Видео © Life.ru

Не так давно скандальный стример заявил, что готов заплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Судя по видео, задание фанат блогера выполнил, однако заплатят ли ему деньги — большой вопрос.

Дело в том, что Mellstroy составил список заданий, за выполнение которых он обещает выплачивать крупные денежные вознаграждения. Одним из таких квестов был "привет от президента", который удалось выполнить школьнику из Литвы, попросившему Гитанаса Науседу поздравить стримера с 11 марта. Но блогер после выполненного задания отказался выплачивать мальчику полную сумму вознаграждения.