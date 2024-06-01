Маск сделал интригующее заявление о спутниках пятой от Солнца планеты

На спутниках крупнейшей планеты Солнечной системы человечество сможет найти много чего интересного. Об этом заявил американский инженер и предприниматель Илон Маск, комментируя материал научно-популярного паблика Black Hole о втором по величине спутнике Юпитера — Каллисто.

Ранее Илон Маск рассказал, когда компания SpaceX, основателем которой он является, отправит людей на Луну. По его мнению, это произойдёт через пять лет, после чего можно будет отправляться на Марс. Для колонизации же Красной планеты потребуется 20 лет и около миллиона человек, считает предприниматель. Проект он надеется реализовать на ракете Starship 3.