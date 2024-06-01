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Регион
1 июня, 20:19

Маск сделал интригующее заявление о спутниках пятой от Солнца планеты

Маск: На спутниках Юпитера люди найдут много чего интересного

На спутниках крупнейшей планеты Солнечной системы человечество сможет найти много чего интересного. Об этом заявил американский инженер и предприниматель Илон Маск, комментируя материал научно-популярного паблика Black Hole о втором по величине спутнике Юпитера — Каллисто.

"Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера", — написал Маск в соцсети X.

Маск усомнился в возможности существования инопланетян
Маск усомнился в возможности существования инопланетян

Ранее Илон Маск рассказал, когда компания SpaceX, основателем которой он является, отправит людей на Луну. По его мнению, это произойдёт через пять лет, после чего можно будет отправляться на Марс. Для колонизации же Красной планеты потребуется 20 лет и около миллиона человек, считает предприниматель. Проект он надеется реализовать на ракете Starship 3.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO

Лариса Сафронова
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