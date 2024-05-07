Маск усомнился в возможности существования инопланетян

Человечеству нужен миллион лет, чтобы колонизировать галактику. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, выступая в Институте Майкла Милкена.

"Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики", — цитирует его пресс-служба института.

Также предприниматель порассуждал о реальности существования инопланетян. Он обратил внимание на то, что наша цивилизация, успевшая оставить письменный след всего на 5,5 тысячи лет, существует на протяжении крайне малого отрезка времени в сравнении со Вселенной, которой, по мнению учёных, 13,8 миллиарда лет.

"Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне?" — обратил внимание бизнесмен.

По мнению Маска, в будущем человечество может найти в космосе "остатки" давно ушедшей инопланетной цивилизации. Причём сам факт существования разумной жизни, считает он, — случайное и крайне редкое явление, так как, если бы во Млечном пути была такая, продержавшаяся миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. В связи с этим он призвал думать о нас, как он "маленькой свече в окружающей тьме".