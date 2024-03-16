"Никто не сможет спрятаться": Самое ненавистное Маску СМИ нашло на него компромат

Компания SpaceX, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует образовать сеть из сотен спутников-шпионов. Как сообщает Reuters ("Рейтер"), организация ещё в 2021 году подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США на сумму 1,8 миллиарда долларов. Согласно документам, сеть создаёт подразделение Starshield.

По данным агентства, американское Министерство обороны делает значительные инвестиции в низкоорбитальные спутниковые системы для поддержки наземных сил. По итогам проекта сеть SpaceX позволит ВС США быстрее находить цели и достаточно оперативно получать качественные снимки из любой точки земного шара.

"Никто не сможет спрятаться", — указал источник агентства, говоря о возможностях разведывательной сети.

Отметим, что Starshield отделена от коммерческой сети Starlink компании SpaceX — она насчитывает порядка 5,5 тысячи спутников, которые способствуют бесперебойной подаче интернета для клиентов.