"Никто не сможет спрятаться": Самое ненавистное Маску СМИ нашло на него компромат
Reuters: SpaceX создаёт сеть из сотен спутников-шпионов для разведки США
Компания SpaceX, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует образовать сеть из сотен спутников-шпионов. Как сообщает Reuters ("Рейтер"), организация ещё в 2021 году подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США на сумму 1,8 миллиарда долларов. Согласно документам, сеть создаёт подразделение Starshield.
По данным агентства, американское Министерство обороны делает значительные инвестиции в низкоорбитальные спутниковые системы для поддержки наземных сил. По итогам проекта сеть SpaceX позволит ВС США быстрее находить цели и достаточно оперативно получать качественные снимки из любой точки земного шара.
"Никто не сможет спрятаться", — указал источник агентства, говоря о возможностях разведывательной сети.
Отметим, что Starshield отделена от коммерческой сети Starlink компании SpaceX — она насчитывает порядка 5,5 тысячи спутников, которые способствуют бесперебойной подаче интернета для клиентов.
К слову, ранее Маск назвал Reuters худшим традиционным СМИ. По мнению бизнесмена, журналисты агентства врут как дышат.
ТАСС / dpa / picture-alliance