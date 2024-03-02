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2 марта, 18:36

"Лгут читателям": Маск назвал худшее СМИ

Маск назвал агентство Reuters худшим традиционным СМИ

Традиционные СМИ лгут своим читателям, а в первую очередь это касается агентства Reuters. Об этом в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

"Традиционные СМИ врут как дышат. Reuters худшее из них на данный момент", — подчеркнул Маск.

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Недавно бизнесмен также заявил, что граждане США и близко не понимают, насколько мощна цензура в стране. Маск упомянул, что он и его компании испытали серию атак, как только в соцсети X сняли все ограничения.

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GettyImages / picture alliance / Contributor

Анатолий Симоненко
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