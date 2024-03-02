"Лгут читателям": Маск назвал худшее СМИ

Традиционные СМИ лгут своим читателям, а в первую очередь это касается агентства Reuters. Об этом в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

Недавно бизнесмен также заявил, что граждане США и близко не понимают, насколько мощна цензура в стране. Маск упомянул, что он и его компании испытали серию атак, как только в соцсети X сняли все ограничения.