"Лгут читателям": Маск назвал худшее СМИ
Маск назвал агентство Reuters худшим традиционным СМИ
Традиционные СМИ лгут своим читателям, а в первую очередь это касается агентства Reuters. Об этом в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.
"Традиционные СМИ врут как дышат. Reuters худшее из них на данный момент", — подчеркнул Маск.
Недавно бизнесмен также заявил, что граждане США и близко не понимают, насколько мощна цензура в стране. Маск упомянул, что он и его компании испытали серию атак, как только в соцсети X сняли все ограничения.
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