Медведев просветил Маска о последствиях справедливости в X: "Они только начали охоту"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского миллиардера Илона Маска о дальнейших нападках демократов США за отмену цензуры в своей соцсети. Так он отреагировал на признание владельца X о постоянных атаках.

"Они только начали свою охоту, Илон", — написал Медведев со своего англоязычного аккаунта в соцсети Х в ответ на сообщение Маска.