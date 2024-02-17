Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 07:04

Медведев просветил Маска о последствиях справедливости в X: "Они только начали охоту"

Медведев предупредил Маска о дальнейших атаках демократов за отмену цензуры в X

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского миллиардера Илона Маска о дальнейших нападках демократов США за отмену цензуры в своей соцсети. Так он отреагировал на признание владельца X о постоянных атаках.

"Они только начали свою охоту, Илон", — написал Медведев со своего англоязычного аккаунта в соцсети Х в ответ на сообщение Маска.

Предприниматель обратился к зампреду Совбеза РФ с вопросом "Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?", но он на данный момент не ответил.

Офис Зеленского обвинил Маска в цензуре в Twitter не в пользу Украины
Офис Зеленского обвинил Маска в цензуре в Twitter не в пользу Украины

Напомним, что Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года и сразу же приступил к объявленной ранее войне с онлайн-цензурой и пообещал амнистию всем, кто прежде был заблокирован в сервисе микроблогов. Маск уравнял в правах в Twitter российские и украинские СМИ, чем были крайне недовольны в Киеве. Более того он решил лично разобраться, по какой причине принадлежащая ему соцсеть заблокировала одного из пользователей, написавшего недовольный пост о визите Зеленского в Конгресс США.

Обложка ©

Кremlin.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Илон Маск
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров