Медведев просветил Маска о последствиях справедливости в X: "Они только начали охоту"
Медведев предупредил Маска о дальнейших атаках демократов за отмену цензуры в X
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского миллиардера Илона Маска о дальнейших нападках демократов США за отмену цензуры в своей соцсети. Так он отреагировал на признание владельца X о постоянных атаках.
"Они только начали свою охоту, Илон", — написал Медведев со своего англоязычного аккаунта в соцсети Х в ответ на сообщение Маска.
Предприниматель обратился к зампреду Совбеза РФ с вопросом "Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?", но он на данный момент не ответил.
Напомним, что Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года и сразу же приступил к объявленной ранее войне с онлайн-цензурой и пообещал амнистию всем, кто прежде был заблокирован в сервисе микроблогов. Маск уравнял в правах в Twitter российские и украинские СМИ, чем были крайне недовольны в Киеве. Более того он решил лично разобраться, по какой причине принадлежащая ему соцсеть заблокировала одного из пользователей, написавшего недовольный пост о визите Зеленского в Конгресс США.