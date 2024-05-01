SpaceX открыла бронирование мест для полётов на Луну, Марс, МКС и орбиту Земли

SpaceX открыла бронирование мест для полётов в космос. Об этом говорится на сайте компании американского миллиардера Илона Маска.

Так, потенциальные туристы смогут отправиться на Луну, Марс, Международную космическую станцию (МСК) и орбиту Земли. Миссии будут выполняться на кораблях Dragon и Starship.

"Миссии <...> имеют возможность проводить научные исследования для улучшения жизни на Земле", — гласит сообщение на сайте.

Однако сроки полётов известны лишь для двух направлений. Так, на орбиту нашей планеты можно будет отправиться уже в конце 2024 года, а на МКС — в 2025 году. Путешественники получат скафандр, сенсорные перчатки и шлем, напечатанный на 3D-принтере.