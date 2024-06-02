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Регион
2 июня, 08:36

Доходы рэпера Элджея за последние два года упали почти в восемь раз

SHOT: Прибыль компании рэпера Элджея снизилась до 380 тысяч рублей в 2023 году

Рэпер Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sayonaraboy

Рэпер Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sayonaraboy

Прибыль рэпера Элджея (Алексея Узенюка) уменьшилась почти в восемь раз за последние два года. Как сообщает SHOT, его компания заработала менее 400 тысяч рублей за 2023 год, хотя ранее счёт шёл на миллионы.

По информации телеграм-канала, в 2021 году чистая прибыль ООО "Сайонара бойз", основным видом деятельности которой является выпуск треков, составила около 2,8 миллиона рублей. Однако позднее Элджей стал регулярно покидать Россию и жить за границей, поэтому доходы артиста стали падать. В 2022 году артист смог заработать всего 161 тысячу рублей, а в 2023-м — около 380 тысяч рублей.

Кстати, недавно бывший супруг блогерши Насти Ивлеевой покинул лейбл Анны Asti. Рэпер стремится сохранить свою популярность на российской музыкальной сцене, особенно в свете скандальной "голой вечеринки". В настоящее время исполнитель активно восстанавливает концертную деятельность — но не без трудностей.

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А ранее Life.ru рассказывал, что жители Новосибирска призвали общественников добиться запрета выступления Элджея на местном фестивале. Земляки рэпера нашли в текстах его песен пропаганду запрещённых веществ и разврата. Представители Элджея уже пообещали пойти на уступки, пересмотреть репертуар и убрать все маты.

Дарья Нарыкова
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