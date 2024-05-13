Константин Меладзе потерял почти полмиллиарда рублей после отъезда из России
Mash: Доход Константина Меладзе упал на 481 млн рублей после отъезда из России
Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzemusic
Доход композитора и продюсера Константина Меладзе сократился почти на полмиллиарда после отъезда из России. Если ранее он зарабатывал 500 миллионов рублей в год, то сейчас 19 миллионов, сообщает Mash. Разница составила 481 миллион.
По данным телеграм-канала, после закрытия ООО "Виагра", переезда в Европу, развода с Верой Брежневой и продажи их особняка на Рублёвке единственным источником дохода в России у музыкального деятеля осталась компания "Меладзе мьюзик". В её собственности товарные знаки "Дакота", "Инь-Янь", "БИС" и "МБЭНД". Компания делает концерты Брежневой, Валерия Меладзе, Альбины Джанабаевой и Софии Тарасовой. Также она имеет звукозаписывающую студию.
За весь 2023 год "Меладзе мьюзик" принесла композитору 19 миллионов рублей. При этом лейбл "Первое музыкальное издательство", в котором 12% принадлежит сестре Константина Лиане, за год заработала почти два миллиарда рублей. Эта организация, в частности, работает с Zivert, Евой Польной, Нюшей и Сергеем Шнуровым. Помимо того, родственница продюсера имеет отношение к продюсерскому центру Velvet Music. Через него устраивают концерты Мари Краймбрери, Ёлки, Владимира Преснякова, группы "Винтаж" и других артистов.
Ранее стало известно, что Константин Меладзе продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Покупатель дома площадью 700 квадратных метров на Новорижском шоссе захотел остаться неизвестным. К слову, избавиться от недвижимости именитый продюсер решил сразу же после развода с Верой Брежневой. После начала СВО та уехала в Италию, часто писала о депрессии и перестала публиковать снимки с мужем, а в октябре 2023 года подтвердила, что с Меладзе они всё-таки расстались. Причины Брежнева так и не раскрыла.