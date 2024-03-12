Вера Брежнева назвала "ошибкой" брак с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева была замужем за композитором Константином Меладзе в течение восьми лет. Недавно 42-летняя артистка призналась, что считает их отношения "ошибкой". Она не стала раскрывать причины расставания, но отметила, что это был тяжёлый период в её жизни.

"Если мне плохо, я не могу сидеть и делать вид, что мне хорошо. Я горюю. Да, я это не выставляю в соцсети. Это моё личное, и я не хочу этим делиться. Я могу переживать свои сложные моменты в одиночестве, могу делиться ими с очень маленьким близким окружением. Это очень правильно", — сказала Брежнева на интервью с Динарой Сатжан.