Вера Брежнева назвала "ошибкой" брак с Константином Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей, Тараканов Вадим
Певица Вера Брежнева была замужем за композитором Константином Меладзе в течение восьми лет. Недавно 42-летняя артистка призналась, что считает их отношения "ошибкой". Она не стала раскрывать причины расставания, но отметила, что это был тяжёлый период в её жизни.
"Если мне плохо, я не могу сидеть и делать вид, что мне хорошо. Я горюю. Да, я это не выставляю в соцсети. Это моё личное, и я не хочу этим делиться. Я могу переживать свои сложные моменты в одиночестве, могу делиться ими с очень маленьким близким окружением. Это очень правильно", — сказала Брежнева на интервью с Динарой Сатжан.
Слухов о разладе между певицей и продюсером было множество, однако годом ранее певица решила самостоятельно развенчать все догадки фанатов, опубликовав пост о том, что дни её брака с Константином Меладзе были сочтены. Сам композитор после расставания долго не мог прийти в себя и даже перестал писать песни из-за отсутствия вдохновения.