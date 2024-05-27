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Регион
27 мая, 14:39

В Новосибирске требуют запретить концерт земляка Элджея из-за пропаганды наркотиков

SHOT: Новосибирцы призвали общественников добиться запрета выступления Элджея

Хип-хоп-исполнитель Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Хип-хоп-исполнитель Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Рэперу Элджею (Алексей Узенюк) хотят запретить выступать с концертами в родном Новосибирске. Местные жители нашли в текстах песен Sayonara Boy пропаганду наркотиков среди детей, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, родители заметили, что Элджей собирается выступать на летнем фестивале "Черника Music Fest". Новосибирцы отправили жалобу общественникам из движения "Зов народа" и попросили полицию обратить внимание на песни рэпера. По их словам, в текстах его треков содержится "прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата".

К слову, Элджей родился в Новосибирске. На указанный фестиваль активно продаются билеты, многие жители идут туда ради Узенюка.

Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не попасть "под отмену" из-за "голой вечеринки"
Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не попасть "под отмену" из-за "голой вечеринки"

Элджея ранее уже обвиняли за пропаганду наркотиков в клипах на свои песни. Ранее Life.ru сообщал, что в 2021 году суд Москвы признал Узенюка виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета и назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако позднее артист сумел обжаловать взыскание.

Дарья Нарыкова
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