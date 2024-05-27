В Новосибирске требуют запретить концерт земляка Элджея из-за пропаганды наркотиков

Рэперу Элджею (Алексей Узенюк) хотят запретить выступать с концертами в родном Новосибирске. Местные жители нашли в текстах песен Sayonara Boy пропаганду наркотиков среди детей, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, родители заметили, что Элджей собирается выступать на летнем фестивале "Черника Music Fest". Новосибирцы отправили жалобу общественникам из движения "Зов народа" и попросили полицию обратить внимание на песни рэпера. По их словам, в текстах его треков содержится "прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата".

К слову, Элджей родился в Новосибирске. На указанный фестиваль активно продаются билеты, многие жители идут туда ради Узенюка.