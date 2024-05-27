В Новосибирске требуют запретить концерт земляка Элджея из-за пропаганды наркотиков
SHOT: Новосибирцы призвали общественников добиться запрета выступления Элджея
Хип-хоп-исполнитель Элджей. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Рэперу Элджею (Алексей Узенюк) хотят запретить выступать с концертами в родном Новосибирске. Местные жители нашли в текстах песен Sayonara Boy пропаганду наркотиков среди детей, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, родители заметили, что Элджей собирается выступать на летнем фестивале "Черника Music Fest". Новосибирцы отправили жалобу общественникам из движения "Зов народа" и попросили полицию обратить внимание на песни рэпера. По их словам, в текстах его треков содержится "прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата".
К слову, Элджей родился в Новосибирске. На указанный фестиваль активно продаются билеты, многие жители идут туда ради Узенюка.
Элджея ранее уже обвиняли за пропаганду наркотиков в клипах на свои песни. Ранее Life.ru сообщал, что в 2021 году суд Москвы признал Узенюка виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета и назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако позднее артист сумел обжаловать взыскание.