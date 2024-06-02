Парад планет 3 июня 2024: Как танец Вселенной повлияет на жизнь всех зодиаков Россияне, пропустившие прошлый парад планет — 8 апреля, смогут увидеть его 3 июня. В этот день друг за другом выстроится целых шесть планет. Life.ru рассказывает, когда и где можно понаблюдать за этой красотой. И каких последствий потом ждать. 2 июня, 08:00 Как парад планет 3 июня изменит жизнь знаков зодиака: к чему готовиться и чего бояться? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Прошлый парад планет был 8 апреля. Он оказался небольшим — на небе появились лишь Марс, Сатурн, Нептун и Венера. При этом увидеть явление можно было только в США, Канаде и Мексике. В этот раз россиянам повезло: они смогут понаблюдать за красотой на небе из родного города.

Что такое парад планет и какой будет 3 июня 2024 года

Парад планет 3 июня считается большим, так как в нём поучаствуют сразу шесть планет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Во время парада планет 3 июня друг за другом выстроятся шесть астрономических объектов. Именно из-за этого его называют большим. Такое событие нельзя пропускать, поскольку оно бывает не чаще одного раза в 18–20 лет.

Помимо больших бывают мини-парады, во время которых в ряд выстраиваются три-четыре планеты. Они проходят один-два раза в год (следующий будет 28 августа 2024 года). Ещё есть полные парады. Во время них друг за другом на небе выстраиваются семь планет. Такие события происходят раз в 170 лет. В следующий раз увидеть красоту можно будет только 19 мая 2161 года.

Когда случится большой парад планет в 2024 году

Когда парад планет? 3 июня 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photobank

Ближайший большой парад планет пройдёт 3 июня 2024 года. Понаблюдать за выстроившимися в ряд светилами можно будет в этот день уже с 03:00 мск. Планеты начнут появляться на небе одна за другой и останутся видны с утра до заката.

Какие планеты выстроятся на параде планет 3 июня 2024 года

Какие планеты выстроятся на параде планет 3 июня? Марс, Меркурий, Уран, Сатурн, Юпитер и Нептун. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

В секторе около 90 градусов во время большого парада планет 3 июня друг за другом соберутся шесть планет: Марс, Нептун, Меркурий, Юпитер, Уран и Сатурн. Ожидается, что первым небесным телом, которое смогут увидеть россияне, будет Сатурн. Чтобы посмотреть на него, не понадобится даже бинокль.

Вторым появится Нептун. Третьим на небосвод взойдёт Марс. Распознать его можно по красному цвету. Ближе к восходу солнца 3 июня почти одновременно появятся оставшиеся три планеты — Меркурий, Уран и Юпитер. Увидеть эти небесные объекты можно либо через бинокль, либо через телескоп.

В каких городах России можно увидеть парад планет 3 июня 2024 года

Парад планет 3 июня 2024 года будет видно из любого города России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Парад планет 3 июня 2024 года будет виден из любой точки земного шара. Россия — не исключение. Понаблюдать за астрономическим явлением жители страны смогут из любого города. Следить за небесными телами рекомендуется примерно в то время, когда происходит восход солнца: с 03:00 до 05:00.

Когда будет следующий большой парад планет

Следующий большой парад планет, состоящий из шести астрономических тел, будет в 2040 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

Россиянам рекомендуется не пропустить парад планет 3 июня 2024 года, поскольку столь масштабное событие вновь произойдёт не так уж скоро: Большой парад планет, в котором в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер и Венера, будет только 8 сентября 2040 года. Большой парад планет, в котором в один ряд выстроятся Сатурн, Венера, Уран, Меркурий, Марс и Юпитер, будет 15 марта 2080 года. Полный парад планет, в котором в один ряд выстроятся все семь планет Солнечной системы, пройдёт только 19 мая 2161 года.

Как парад планет 3 июня повлияет на жизнь всех знаков зодиака

Парад планет 3 июня 2024 года окажет серьёзное влияние на все знаки зодиака. Но если придерживаться некоторых правил, то ничего страшного не произойдёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vectorfusionart

Во время парада планет 3 июня 2024 года представителей многих знаков зодиака ждут кардинальные изменения в жизни. Каждая планета по отдельности в период активности сильно влияет на жизнь человека. Когда на небосклоне появляются сразу шесть из них, это приводит к "встряске" всего человечества.

Во время парада планет 3 июня 2024 года может кардинально измениться жизнь многих россиян. В этот период не рекомендуется занимать материальные средства или давать в долг. Также нельзя устраивать конфликты и ссориться. Кроме того, запрещено заниматься экстримом и покупать дорогие вещи.

Парад планет 3 июня окажет следующее влияние на представителей знаков зодиака: Мужчины и женщины Овны будут наполнены энергией. Они смогут справиться с любыми появившимися задачами. Представители знака зодиака Телец получат возможность воплотить в жизнь любые свои мечты, но только если будут усердно над ними трудиться. Те, кто по знаку зодиака Близнецы, получат прилив вдохновения. Во время парада планет 3 июня они придумают новые способы для заработка или самореализации. Представители знака зодиака Рак столкнутся с трудностями в личной жизни, а также при общении с другими членами семьи. Не исключены конфликты и серьёзные ссоры. Во время парада планет 3 июня 2024 года нужно быть помягче. Те, кто по знаку зодиака Лев, должны сфокусироваться на творчестве. В этот день есть вероятность создать шедевр. Мужчины и женщины знака зодиака Дева во время парада планет 3 июня могут простудиться или столкнуться с обострением старых недугов. Представители знака зодиака Весы будут конфликтовать со своими близкими. Во время парада планет 3 июня важно контролировать, что говорите. Те, кто по знаку зодиака Скорпион, должны прислушиваться к своей интуиции. Это отличное время для большого заработка. Мужчинам и женщинам знака зодиака Стрельцы не рекомендуется ездить в путешествия и совершать большие покупки. Есть вероятность потерять деньги. Представителям знака зодиака Козерог во время парада планет 3 июня 2024 года нужно хорошо поработать. В этот день их старания может заметить начальство, выписать премию или даже повысить. Тем, кто по знаку зодиака Водолей, нужно задуматься над своей жизнью. В этот день они смогут ясно понять, что занимаются не тем, чем хотят. Представителям знака зодиака Рыбы нужно внимательно слушать своё сердце. Во время парада планет 3 июня им в голову придут гениальные идеи, как кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Авторы Никита Фартов