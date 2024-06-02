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Парад планет 3 июня 2024: Как танец Вселенной повлияет на жизнь всех зодиаков

Россияне, пропустившие прошлый парад планет — 8 апреля, смогут увидеть его 3 июня. В этот день друг за другом выстроится целых шесть планет. Life.ru рассказывает, когда и где можно понаблюдать за этой красотой. И каких последствий потом ждать.

2 июня, 08:00
Как парад планет 3 июня изменит жизнь знаков зодиака: к чему готовиться и чего бояться? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Как парад планет 3 июня изменит жизнь знаков зодиака: к чему готовиться и чего бояться? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Прошлый парад планет был 8 апреля. Он оказался небольшим — на небе появились лишь Марс, Сатурн, Нептун и Венера. При этом увидеть явление можно было только в США, Канаде и Мексике. В этот раз россиянам повезло: они смогут понаблюдать за красотой на небе из родного города.

Что такое парад планет и какой будет 3 июня 2024 года

Парад планет 3 июня считается большим, так как в нём поучаствуют сразу шесть планет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Парад планет 3 июня считается большим, так как в нём поучаствуют сразу шесть планет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Во время парада планет 3 июня друг за другом выстроятся шесть астрономических объектов. Именно из-за этого его называют большим. Такое событие нельзя пропускать, поскольку оно бывает не чаще одного раза в 18–20 лет.

Помимо больших бывают мини-парады, во время которых в ряд выстраиваются три-четыре планеты. Они проходят один-два раза в год (следующий будет 28 августа 2024 года). Ещё есть полные парады. Во время них друг за другом на небе выстраиваются семь планет. Такие события происходят раз в 170 лет. В следующий раз увидеть красоту можно будет только 19 мая 2161 года.

Когда случится большой парад планет в 2024 году

Когда парад планет? 3 июня 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photobank

Когда парад планет? 3 июня 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photobank

Ближайший большой парад планет пройдёт 3 июня 2024 года. Понаблюдать за выстроившимися в ряд светилами можно будет в этот день уже с 03:00 мск. Планеты начнут появляться на небе одна за другой и останутся видны с утра до заката.

Какие планеты выстроятся на параде планет 3 июня 2024 года

Какие планеты выстроятся на параде планет 3 июня? Марс, Меркурий, Уран, Сатурн, Юпитер и Нептун. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

Какие планеты выстроятся на параде планет 3 июня? Марс, Меркурий, Уран, Сатурн, Юпитер и Нептун. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

В секторе около 90 градусов во время большого парада планет 3 июня друг за другом соберутся шесть планет: Марс, Нептун, Меркурий, Юпитер, Уран и Сатурн. Ожидается, что первым небесным телом, которое смогут увидеть россияне, будет Сатурн. Чтобы посмотреть на него, не понадобится даже бинокль.

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Вторым появится Нептун. Третьим на небосвод взойдёт Марс. Распознать его можно по красному цвету. Ближе к восходу солнца 3 июня почти одновременно появятся оставшиеся три планеты — Меркурий, Уран и Юпитер. Увидеть эти небесные объекты можно либо через бинокль, либо через телескоп.

В каких городах России можно увидеть парад планет 3 июня 2024 года

Парад планет 3 июня 2024 года будет видно из любого города России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Парад планет 3 июня 2024 года будет видно из любого города России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Парад планет 3 июня 2024 года будет виден из любой точки земного шара. Россия — не исключение. Понаблюдать за астрономическим явлением жители страны смогут из любого города. Следить за небесными телами рекомендуется примерно в то время, когда происходит восход солнца: с 03:00 до 05:00.

Когда будет следующий большой парад планет

Следующий большой парад планет, состоящий из шести астрономических тел, будет в 2040 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

Следующий большой парад планет, состоящий из шести астрономических тел, будет в 2040 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buradaki

Россиянам рекомендуется не пропустить парад планет 3 июня 2024 года, поскольку столь масштабное событие вновь произойдёт не так уж скоро:

  1. Большой парад планет, в котором в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер и Венера, будет только 8 сентября 2040 года.
  2. Большой парад планет, в котором в один ряд выстроятся Сатурн, Венера, Уран, Меркурий, Марс и Юпитер, будет 15 марта 2080 года.
  3. Полный парад планет, в котором в один ряд выстроятся все семь планет Солнечной системы, пройдёт только 19 мая 2161 года.

Как парад планет 3 июня повлияет на жизнь всех знаков зодиака

Парад планет 3 июня 2024 года окажет серьёзное влияние на все знаки зодиака. Но если придерживаться некоторых правил, то ничего страшного не произойдёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vectorfusionart

Парад планет 3 июня 2024 года окажет серьёзное влияние на все знаки зодиака. Но если придерживаться некоторых правил, то ничего страшного не произойдёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vectorfusionart

Во время парада планет 3 июня 2024 года представителей многих знаков зодиака ждут кардинальные изменения в жизни. Каждая планета по отдельности в период активности сильно влияет на жизнь человека. Когда на небосклоне появляются сразу шесть из них, это приводит к "встряске" всего человечества.

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Во время парада планет 3 июня 2024 года может кардинально измениться жизнь многих россиян. В этот период не рекомендуется занимать материальные средства или давать в долг. Также нельзя устраивать конфликты и ссориться. Кроме того, запрещено заниматься экстримом и покупать дорогие вещи.

Парад планет 3 июня окажет следующее влияние на представителей знаков зодиака:

  1. Мужчины и женщины Овны будут наполнены энергией. Они смогут справиться с любыми появившимися задачами.
  2. Представители знака зодиака Телец получат возможность воплотить в жизнь любые свои мечты, но только если будут усердно над ними трудиться.
  3. Те, кто по знаку зодиака Близнецы, получат прилив вдохновения. Во время парада планет 3 июня они придумают новые способы для заработка или самореализации.
  4. Представители знака зодиака Рак столкнутся с трудностями в личной жизни, а также при общении с другими членами семьи. Не исключены конфликты и серьёзные ссоры. Во время парада планет 3 июня 2024 года нужно быть помягче.
  5. Те, кто по знаку зодиака Лев, должны сфокусироваться на творчестве. В этот день есть вероятность создать шедевр.
  6. Мужчины и женщины знака зодиака Дева во время парада планет 3 июня могут простудиться или столкнуться с обострением старых недугов.
  7. Представители знака зодиака Весы будут конфликтовать со своими близкими. Во время парада планет 3 июня важно контролировать, что говорите.
  8. Те, кто по знаку зодиака Скорпион, должны прислушиваться к своей интуиции. Это отличное время для большого заработка.
  9. Мужчинам и женщинам знака зодиака Стрельцы не рекомендуется ездить в путешествия и совершать большие покупки. Есть вероятность потерять деньги.
  10. Представителям знака зодиака Козерог во время парада планет 3 июня 2024 года нужно хорошо поработать. В этот день их старания может заметить начальство, выписать премию или даже повысить.
  11. Тем, кто по знаку зодиака Водолей, нужно задуматься над своей жизнью. В этот день они смогут ясно понять, что занимаются не тем, чем хотят.
  12. Представителям знака зодиака Рыбы нужно внимательно слушать своё сердце. Во время парада планет 3 июня им в голову придут гениальные идеи, как кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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