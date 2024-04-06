Как на жизни всех знаков зодиака отразится парад планет во время затмения 8 апреля В понедельник, 8 апреля, нас ждёт удивительное событие — парад планет в полное солнечное затмение. Life.ru рассказывает, кто сможет наблюдать за этим астрологическим событием и как парад планет повлияет на жизни всех знаков зодиака. 6 апреля, 12:00 Парад планет, солнечное затмение, ретроградный Меркурий и закрывающийся коридор затмений — как пережить 8 апреля 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Во время парада планет 8 апреля 2024 года на небе можно будет увидеть соединение Юпитера и Урана. А ещё комета Понса-Брункса подлетит к Земле на максимальное расстояние. Также будут видны и некоторые другие планеты.

Считается, что из-за этого парада планет мир может перейти на следующий уровень развития. Однако особо радоваться не стоит. В этот период его также будут ждать потрясения. Life.ru попытался разобраться, когда наступит парад планет, как он будет взаимодействовать с солнечным затмением 8 апреля и скажется ли на жизнях знаков зодиака закрывающийся в этот день коридор затмений.

Что такое парад планет

Что такое парад планет? Это когда планеты становятся друг за другом в ряд. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время парада планет некоторые светила выстраиваются друг за другом в ряд. Происходят такие события раз в несколько лет. Явление считается астрологическим чудом потому, что сразу несколько планет на небе видно в один момент.

Небесные тела стоят на одной прямой от Солнца. "Разброс" между ними при взгляде с Земли составляет от 20 до 30 градусов. Так, 8 апреля произойдёт выравнивание следующих планет: Марс

Меркурий

Сатурн

Уран

Юпитер

Венера

Нептун.

Однако увидеть планеты на небе можно будет только в Соединённых Штатах, Мексике и Канаде. Жители РФ явлением насладиться не смогут.

Когда будут ближайшие парады планет

Выравнивание планет — событие, когда небольшое количество небесных тел приближаются друг к другу, находясь с одной из сторон Солнца. Поэтому фактически выравнивание планет — это тот же парад, просто слегка "сленговое название" и с меньшим количеством "участников". Увидеть это чудо в 2024 году можно будет: 20 апреля — тогда произойдёт большое утреннее выравнивание Венеры, Нептуна, Сатурна, Марса и Меркурия;

7 июня — наступит большое утреннее выравнивание Урана, Сатурна, Меркурия, Юпитера и Марса;

28 августа — случится большое утреннее выравнивание Меркурия, Урана, Марса, Сатурна, Нептуна и Юпитера.

Полный парад, в котором поучаствуют сразу девять планет Солнечной системы, будет только в 2161 году. Ближайшее выравнивание планет с участием Марса и Сатурна будет в 2026 году.

Какие парады планет бывают и чем отличаются друг от друга

Есть несколько видов парадов планет. Они отличаются друг от друга по количеству планет-участников и периодичности. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время больших парадов планет в один ряд становятся сразу шесть-семь небесных тел. Они происходят каждые 20 лет. Но есть и другие, более мелкие астрологические явления — "мини-парады". Во время них в один ряд становятся всего три планеты. Такое явление происходит раз в год.

Когда в один ряд становятся четыре планеты, это называется "малым выравниванием". Такое явление можно наблюдать раз в 12 месяцев. В прошлый раз, например, событие наступало 4 апреля 2024 года. Большое выравнивание — это когда друг за другом становятся пять планет.

Ещё есть полный парад, во время которого в ряд выстраиваются сразу все девять планет Солнечной системы. Однако он происходит очень редко — не чаще раза в 170 лет.

Когда будет парад планет в апреле 2024 года?

Парад планет в 2024 году пройдёт 8 апреля. Правда, его увидят не все. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Россияне могли увидеть Сатурн, Венеру, Марс и Нептун 4 апреля 2024 года. Следующий парад планет в 2024 году будет уже через пару дней — 8 апреля. Однако астрологическое событие окажется недоступным для россиян. Увидеть небесные тела могут только жители Канады, США и Мексики. Всё потому, что в этот день будет ещё и полное солнечное затмение.

Парад планет в конце коридора затмений: Почему принесёт в мир разруху и разлад

Парад планет 2024 года будет опасным. Друг на друга наложится множество неблагоприятных событий. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Жителей всего мира ждёт очень непростой понедельник, 8 апреля. В этот день на парад планет наслоится ещё четыре мощнейших астрологических события, которые и по отдельности наносят вред человеку, а когда складываются в "комбо" — и вовсе мама не горюй.

Ретроградный Меркурий принесёт в жизнь людей неудачи и серьёзные проблемы. Венера в Овне, которая перешла в зодиак 5 апреля, повышает риски неудач с финансами: многие россияне 8-го числа понесут огромные денежные потери.

Полное солнечное затмение 8 апреля и вовсе начнёт "сводить людей с ума", подталкивая на плохие поступки. Представители знаков зодиака могут впасть в апатию и ругаться между собой. Закрывающийся в этот же день коридор затмений в состоянии привести к разладу в семье и на работе. Люди станут эгоистичны и будут постоянно конфликтовать между собой.

Солнечное затмение и парад планет — чем грозит роковое сочетание

Парад планет пройдёт при полном солнечном затмении 8 апреля 2024 года. В этот период лучше не садиться за руль или в самолёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сочетание солнечного затмения и парада планет действительно можно считать роковым. Оба события очень сильные в энергетическом плане. Из-за них 8 апреля вы будете много нервничать и переживать. В этот день лучше не ездить на машине и не летать на самолёте, иначе можно попасть в аварию. Также велика вероятность, что у людей сорвётся большинство планов.

В мире будет происходить нестабильность. Некоторые астрологи даже предсказывают активизацию боевых действий в разных частях планеты. Также во время парада планет при солнечном затмении 8 апреля могут происходить природные катаклизмы и катастрофы.

Как парад планет 8 апреля повлияет на жизнь всех знаков зодиака

Если соблюдать некоторые правила, парад планет повлияет на знаки зодиака довольно хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям разных знаков зодиака нужно придерживаться ряда правил. Например, мужчинам и женщинам Тельцам следует сфокусироваться на своих целях и активно зарабатывать деньги 8 апреля. А у Овнов в этот день может неожиданно исполниться их мечта.

Тем, кто по гороскопу Близнецы, не стоит ехать в путешествия. Во время парада планет 8 апреля им нужно больше учиться и общаться с друзьями. У Раков в неблагоприятный период могут произойти конфликты со второй половинкой или близкими людьми. Нужно проявить гибкость, и тогда проблем получится избежать.

Мужчинам и женщинам Львам во время парада планет 8 апреля в 2024 году нужно сфокусироваться на творчестве. Если заниматься саморазвитием в этот день, то никаких проблем не возникнет. У представителей знака зодиака Дева обострятся старые болезни. Мужчинам и женщинам Весам нужно поговорить с родственниками о назревших проблемах в отношениях. Если не сделать этого, возможны ссоры.

Представителям знака зодиака Скорпион парад планет во время полного солнечного затмения 8 апреля принесёт много денег. У мужчин и женщин Стрельцов могут возникнуть проблемы в поездках. Поэтому желательно в этот день остаться дома и уделить внимание общению с близкими. Тем, кто по знаку зодиака Козерог, нужно сфокусировать своё внимание на карьере. Парад планет вместе с полным солнечным затмением поможет добиться успеха на работе и в любых других делах.

Мужчинам и женщинам Водолеям необходимо сфокусироваться на работе. С помощью добросовестного выполнения обязанностей они смогут заслужить расположение начальства. Тем, кто по гороскопу Рыбы, парад планет 8 апреля поможет разобраться в личных отношениях. Наружу вылезут все проблемы, которые так долго беспокоили обоих партнёров.

Что никогда не стоит делать во время парада планет

Во время парада планет 8 апреля 2024 года нельзя рисковать и ссориться с людьми. Фото © Freepik

Нужно проявлять особую бдительность во время астрологического события. Чтобы не создавать себе проблемы, 8 апреля 2024 года будет нельзя: Совершать рискованные поступки. Брать деньги в долг. Давать взаймы. Конфликтовать и спорить с кем бы то ни было. Выпендриваться и провоцировать других людей на агрессивные поступки в отношении вас. Носить в кармане и кошельке монеты. Если они будут стучать друг об друга и звенеть, это может привлечь в жизнь "злую силу". Менять свой облик (ходить на маникюр или к парикмахеру).

Авторы Никита Фартов