5 советских способов самолечения, которые шокируют иностранцев и сегодня

В России болезнь никогда не приходит одна. Стоит кому-то захворать — и мы сразу вспоминаем целый список средств, народных методов, как перестать болеть за три дня. Но, как оказалось, народные "очевидные" методы самолечения понятны и привычны только нам, а вот иностранцы с такими чудесными ритуалами не дружат. Вот пять лайфхаков для здоровья, которые удивляют всех, но только не выходцев из СССР. И ведь работают! Или нет?

1. Рефлектор Минина

Почему иностранцы не верят в рефлектор Минина. Фото © Wikipedia

Рефлектор Минина, известный также как "синяя лампа", был изобретён в начале XX века. Военный врач Анатолий Минин начал использовать лампы накаливания для лечения различных недугов. Именно синяя, по его мнению, не ослепляла глаза и помогала при невралгии, мышечной боли и даже при туберкулёзе. Этот медицинский девайс стал неотъемлемой частью домашних аптечек в СССР. Считалось, что рефлектор Минина помогает при воспалениях и травмах, стимулируя кровообращение.

Иностранцы, впервые услышав о таком, недоумевают, как, казалось бы, обычная лампа может лечить болезнь. На Западе интерес к светотерапии давно угас, но в России рефлектор Минина использовался активно ещё долго.

2. Горчичники

Почему иностранцы удивляются горчичникам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Горчичники — это простое и эффективное средство для лечения простуды, бронхита и пневмонии. В конце XIX века их популяризировал доктор Станислав фон Штейн. Они раздражают кожу, вызывая расширение сосудов и ускоряя обменный процесс. Фермент мирозин, содержащийся в горчице, обладает противомикробным действием и помогает быстро избавиться от насморка. По крайней мере, так принято считать. Иностранцы же ставят под сомнение действенность способа: ну как кусочки бумаги с горчицей могут лечить серьёзное заболевание? В России же горчичники легко использовать дома, и они быстро перешли из медицинских кабинетов в народную медицину.

3. Медицинские банки

Советские медицинские банки: удивительный метод лечения. Фото © ТАСС / Павел Головкин

Банки — метод, известный с начала XX века. В СССР он считался самым популярным способом избавления от простудных заболеваний. Небольшие стеклянные сосуды создавали вакуум, который стимулировал кровообращение и, по идее, помогал при начальных стадиях бронхита и трахеита. Западные люди часто реагируют с недоверием и даже страхом, узнавая о применении банок, опасаясь ожогов и считая метод старомодным. У них этот метод не получил широкого распространения из-за надуманных рисков. Хотя, справедливости ради, некоторые спортсмены до сих пор ими пользуются. Причём в самых разных уголках земного шара.

4. Ингаляция с картофелем

Почему картофель помогает при простуде. Или нет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ингаляция паром от сваренного картофеля — популярный домашний метод борьбы с ангиной и простудой. Этот простой способ помогает прогреть горло и нос, облегчая протекание заболевания. Многие россияне до сих пор дышат над картошкой, считая метод лечения эффективным и доступным. Иностранцы часто смеются и не могут поверить, что простой корнеплод может помочь при простуде. А как вы считаете, помогает средство? Или так, бабкины сказки?

5. Прогревание солью

Как использовать соль для прогревания. Фото © DocShablon.ru

Мешочки с раскалённой на сковороде солью часто прикладывают на переносицу при рините и гайморите. Это, по задумке, помогает снять воспаление и облегчить дыхание. Прогревание солью — старинный метод, который передаётся из поколения в поколение. На Западе люди только удивляются такому методу, считая его слишком примитивным и даже опасным. В России же нет-нет, да и пользуются этим способом до сих пор. Несмотря на предупреждение врачей о возможных рисках.