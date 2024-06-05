"Если выживу — уйду": 5 знаменитостей, на ком мужья живого места не оставляли

Некоторые отечественные звёзды в своей жизни столкнулись с насилием со стороны мужчины. Избранник во время совместного проживания на них не раз поднимал руку. Но терпеть такого отношения не стал никто. На кого из красавиц отечественного шоубиза регулярно летели кулаки, а им приходилось терпеть побои от "любимой второй половинки"?

1. Телеведущая Роза Сябитова

Российская телеведущая Роза Сябитова рассталась с Юрием Андреевым, обвинив его в рукоприкладстве. Но мужчина всё отрицал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Роза Сябитова хоть в будущем и стала опытной телесвахой, сама избежать абьюзивных отношений не смогла. Актриса начала встречаться с продюсером Юрием Андреевым через 15 лет после того, как умер её первый муж. Но пара распалась уже через три года. Оказалось, что мужчина занимался рукоприкладством.

Позднее Андреев заявлял, что все заявления Сябитовой — ложь. История была выдумана, только чтобы поднять "шумиху" вокруг своих фигур. По версии мужчины, он сам предложил ей написать ведущему Андрею Малахову, рассказать "историю избиения". Когда женщина сделала это, на неё свалилась невиданная слава.

2. Юлия Волкова

Юлия Волкова получила от мужа по лицу при детях из-за нежелания ехать в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Юлия Волкова поделилась ужасной историей рукоприкладства со стороны молодого человека в 2020 году. Это произошло уже спустя несколько лет после начала отношений. Имя загадочного молодого человека не раскрыто до сих пор. Однако звезда намекнула, что речь идёт о каком-то "нерусском" мужчине, который до безумия её ревновал.

Фанаты начали подозревать, что певица могла встречаться с криминальным авторитетом, ведь та отмечала, что обожает "бэдбоев". По словам Волковой, избранник ударил её несколько раз по лицу, сломав челюсть в трёх местах. Он, по словам артистки, не постеснялся даже детей. Затем Волкова очнулась в скорой помощи, а мужчина уехал. Звезда отметила, что ссора произошла из-за того, что она не хотела уезжать с избранником в Соединённые Штаты.

3. Певица Валерия

Российская певица Валерия два раза пыталась развестись, но муж ей угрожал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Об ужасной истории нездоровых отношений Валерии с продюсером Александром Шульгиным стало известно давно. Знаменитости были вместе на протяжении девяти лет. В браке у них родились трое детей. На протяжении долгих лет отношений она никому не говорила, что мужчина занимался абьюзом, издевался над детьми, а иногда даже поднимал руку.

Российская певица пыталась два раза выйти из отношений, подав на развод. Однако супруг, предположительно, угрожал ей. Поэтому женщине приходилось терпеть дальше. Однажды продюсер, предположительно, чуть было не задушил жену, и она решила с ним развестись. Затем в 2004 году она заключила брак с продюсером Иосифом Пригожиным.

4. Кристина Орбакайте

Российскую певицу Кристину Орбакайте муж избил в гримёрке после концерта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте тоже не смогла построить счастливый брак со своим избранником Русланом Байсаровым. Мужчина был ревнивцем и часто вёл себя вспыльчиво. Позднее стало известно, что на одном из концертов мужчина разозлился, оттащил Кристину в гримёрку и нанёс несколько ударов. Из-за этого у девушки был обнаружен перелом носа.

Затем мать певицы, Алла Пугачёва, рассказывала, что мужчина в качестве извинений подарил Кристине Орбакайте квартиру в центре Москвы. Но лучше из-за этого артистка к нему относиться не стала.

5. Марина Федункив

Марина Федункив была 13 лет замужем за наркоманом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Актриса Марина Федункив, прославившаяся благодаря сериалу "Реальные пацаны", тоже подвергалась домашнему насилию. На шоу "Алёна, блин!" она поделилась, что на протяжении 13 лет была замужем за наркоманом. Она надеялась, что сможет вытащить мужчину из зависимости, но напрасно.

Избранник злоупотреблял алкоголем и запрещёнными веществами и в порыве пьяного угара поднимал руку на жену. Причём травмы наносил довольно серьёзные. Но потом извинялся, и женщина его прощала. Вскоре Федункив стала популярной — стала играть в КВН, а муж не прекращал её избивать. Однажды даже сказал, что убьёт её, и Марина от него ушла.

6. Певица Жасмин

Певицу Жасмин, по её словам, избивали два дня. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasmin

О плохих отношениях между певицей Жасмин и её супругом информация появилась только в 2006 году. Артистку увезли в больницу с синяком под глазом. Избиение, по её словам, продолжалось двое суток подряд. Когда артистка попала в больницу, её тошнило, кружилась голова. После того случая Жасмин развелась с избранником. Однако его имя так и не раскрыла.

7. Лариса Гузеева

У российской телеведущей Ларисы Гузеевой первый муж был, по её словам, алкоголиком и наркоманом. Он "бил её прямо в бубен". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_

Неприятная история у Ларисы Гузеевой прозошла с первым супругом Ильёй Древнёвым. Он покорил сердце женщины своей уверенностью, харизмой и смелостью. Сошлась пара очень быстро. У избранника телесвахи была зависимость от алкоголя и запрещённых веществ. Лариса пыталась помочь справиться с ней, но начала выпивать сама. Причём употребляла горячительные напитки довольно часто.