Валерия и Пригожин в честь 20 лет брака показали архивное видео со дня свадьбы
Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поздравили друг друга с юбилеем — со дня их свадьбы прошло уже целых 20 лет. Они опубликовали в личных соцсетях архивные кадры, снятые в день бракосочетания.
Свадьба Валерии и Иосифа Пригожина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya
"Смотрю на эти кадры, как вчера всё было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас всё по-настоящему, а мы вот оно как — отмечаем фарфоровую свадьбу. Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь, и это самое большое счастье", — сказано в посте певицы.
Для Валерии брак с Пригожиным стал третьим. До этого она была замужем за музыкантом Леонидом Ярошевским, а после него — за продюсером Александром Шульгиным, с которым у них трое детей. В свою очередь, Пригожин прежде был в браке с Еленой Соколовой, с ней у них двое детей, а потом состоял в отношениях с Лейлой Фаттаховой, которая родила от него дочь.
"Как быстро бежит время... Я благодарен своей любимой за любовь и женскую мудрость. Порадуйтесь с нами, порадуйтесь за нас, если можете", — написал продюсер.
Ранее Пригожин в беседе с Life.ru обрушился с критикой на бежавшего из России в Соединённые Штаты рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который не сдержал своего обещания пойти на службу в Российскую армию. По мнению продюсера, Васильев показал себя как слабый и "недорогой" человек, который не в состоянии нести ответственность за собственные поступки.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya