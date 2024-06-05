Валерия и Пригожин в честь 20 лет брака показали архивное видео со дня свадьбы

Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поздравили друг друга с юбилеем — со дня их свадьбы прошло уже целых 20 лет. Они опубликовали в личных соцсетях архивные кадры, снятые в день бракосочетания.

Свадьба Валерии и Иосифа Пригожина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

"Смотрю на эти кадры, как вчера всё было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас всё по-настоящему, а мы вот оно как — отмечаем фарфоровую свадьбу. Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь, и это самое большое счастье", — сказано в посте певицы.

Для Валерии брак с Пригожиным стал третьим. До этого она была замужем за музыкантом Леонидом Ярошевским, а после него — за продюсером Александром Шульгиным, с которым у них трое детей. В свою очередь, Пригожин прежде был в браке с Еленой Соколовой, с ней у них двое детей, а потом состоял в отношениях с Лейлой Фаттаховой, которая родила от него дочь.

"Как быстро бежит время... Я благодарен своей любимой за любовь и женскую мудрость. Порадуйтесь с нами, порадуйтесь за нас, если можете", — написал продюсер.