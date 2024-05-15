"От него остался один носок": Пригожин раскритиковал рэпера Vacio, который обещал пойти в армию, но сбежал

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал сбежавшего в США рэпера Vacio (Николай Васильев), который обещал пойти в армию. В беседе с Life.ru он назвал музыканта слабым и "недорогим" человеком, который не отвечает за свои поступки.

Пригожин раскритиковал сбежавшего рэпера Vacio, который обещал пойти в армию. Видео © Life.ru

"Надеть носок на член смелости много не надо, а вот быть ответственным и отвечать за свои слова — это надо быть сильным. Поэтому вот они и умеют, знаете, плюнуть и убежать, я таких людей называю недорогими <...> В нём мужского ничего нет, от него остался один носок", — сказал Пригожин на мероприятии в честь 20-летия Ольги Бузовой на ТВ.

Продюсер также высказался о скандальной "голой вечеринке", на которой засветился Vacio. По его словам, многие звёзды, пришедшие на мероприятие, пострадали, хотя "ничего плохого не сделали". Тем не менее, как подчеркнул Пригожин, он сам не застрахован от того, что "какой-нибудь мудак" придёт на светское мероприятие и разденется. Муж певицы Валерии подчеркнул, что категорически не согласен с желанием некоторых грести всех артистов под одну гребёнку.