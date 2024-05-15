"От него остался один носок": Пригожин раскритиковал рэпера Vacio, который обещал пойти в армию, но сбежал
Пригожин раскритиковал сбежавшего музыканта Vacio, который обещал пойти в армию
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал сбежавшего в США рэпера Vacio (Николай Васильев), который обещал пойти в армию. В беседе с Life.ru он назвал музыканта слабым и "недорогим" человеком, который не отвечает за свои поступки.
Пригожин раскритиковал сбежавшего рэпера Vacio, который обещал пойти в армию.
Видео © Life.ru
"Надеть носок на член смелости много не надо, а вот быть ответственным и отвечать за свои слова — это надо быть сильным. Поэтому вот они и умеют, знаете, плюнуть и убежать, я таких людей называю недорогими <...> В нём мужского ничего нет, от него остался один носок", — сказал Пригожин на мероприятии в честь 20-летия Ольги Бузовой на ТВ.
Продюсер также высказался о скандальной "голой вечеринке", на которой засветился Vacio. По его словам, многие звёзды, пришедшие на мероприятие, пострадали, хотя "ничего плохого не сделали". Тем не менее, как подчеркнул Пригожин, он сам не застрахован от того, что "какой-нибудь мудак" придёт на светское мероприятие и разденется. Муж певицы Валерии подчеркнул, что категорически не согласен с желанием некоторых грести всех артистов под одну гребёнку.
Ранее сообщалось, что Vacio уехал в США. 13 мая артист не явился в военкомат, хотя получил повестку о призыве в армию для прохождения службы. По сведениям источника из окружения рэпера, Васильев якобы сильно расстроился из-за небольшого количества просмотров его последнего клипа, поэтому решился на отъезд.
Напомним, в конце 2023 года Vacio стал известен широкой публике из-за скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой — он оказался самым обнажённым участником мероприятия. После тусовки рэпера арестовали на 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. "Музыкант в носке" понял ошибку и принёс извинения, а свой поступок объяснил тем, что хотел удивить публику. В январе артиста вновь задержали и арестовали на десять суток. Тогда он получил повестку в военкомат. Васильев заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. В том же месяце Vacio прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт.
Кадр из видео Life.ru