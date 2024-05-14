Адвокат самого голого участника вечеринки Ивлеевой не смог подтвердить его побег из России

Адвокат российского рэпера Vacio (Николай Васильев) Роман Попов не смог подтвердить информацию, что его клиент покинул Россию. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Мне об этом ничего не известно, меня в известность Николай не ставил", — сказал юрист.