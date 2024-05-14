Адвокат самого голого участника вечеринки Ивлеевой не смог подтвердить его побег из России
Адвокат Попов заявил, что рэпер Vacio не говорил ему об отъезде из России
Рэпер Vacio. Обложка © Telegram / vacio_official
Адвокат российского рэпера Vacio (Николай Васильев) Роман Попов не смог подтвердить информацию, что его клиент покинул Россию. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Мне об этом ничего не известно, меня в известность Николай не ставил", — сказал юрист.
Напомним, ранее сообщалось, что Vacio уехал в США. 13 мая артист не явился в военкомат, хотя получил повестку о призыве в армию для прохождения службы. По сведениям источника из окружения рэпера, Васильев якобы сильно расстроился из-за небольшого количества просмотров его последнего клипа, поэтому решился на отъезд.
Напомним, в конце 2023 года Vacio стал известен широкой публике из-за скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой — он оказался самым обнажённым участником мероприятия. После тусовки рэпера арестовали на 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. "Музыкант в носке" понял ошибку и принёс извинения, а свой поступок объяснил тем, что хотел удивить публику. В январе артиста вновь задержали и арестовали на десять суток. Тогда он получил повестку в военкомат. Васильев заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. В том же месяце Vacio прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт.