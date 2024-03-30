Скандальный рэпер Vacio объявил о розыгрыше подарка перед уходом в армию, и это не носок
Рэпер Vacio перед уходом в армию разыграл среди подписчиков кепку
Рэпер Vacio (Николай Васильев), который попал в скандал на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, решил перед службой в армии разыграть среди подписчиков кепку. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Рандомному челу, который оставит коммент под этим сообщением, подарю эту кепку перед уходом в армию", — написал исполнитель.
На данный момент публикация собрала 1672 комментария.
Напомним, в конце прошлого года Vacio засветился на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой — он оказался самым обнажённым участником мероприятия. После тусовки рэпера арестовали и дали ему 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Музыкант в носке понял ошибку и принёс извинения, а свой поступок он объяснил тем, что хотел удивить публику. Носок он, кстати, подарил понравившейся на мероприятии девушке. В январе самого голого участника вечеринки Ивлеевой вновь задержали и арестовали на десять суток. Там он получил повестку в военкомат. Рэпер заявил, что готов искупить вину, отдав долг родине. В январе он прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт.
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