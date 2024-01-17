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"Лолита — пиковая дама, Киркоров — король": Звёзды с "голой вечеринки" Ивлеевой оказались на колоде карт

Художник Дуал создал колоду карт с участниками "голой вечеринки" Ивлеевой

17 января, 13:01
Колода карт с персонажами "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dual_84

Колода карт с персонажами "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dual_84

Петербургский художник Александр Дуал создал колоду игральных карт, используя образы участников "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. В беседе с телеканалом "360" он признался, что идея пришла ему моментально после просмотра кадров с мероприятия.

Колода карт с персонажами "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dual_84

"Ну и всё, в дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на своё место, и в голове у меня родился этот проект", — поделился художник.

В колоде он назначил дамами Ксению Собчак, Анастасию Ивлееву и Лолиту Милявскую. Королями ожидаемо стали певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Джиган. Внезапно на роль джокера был выбран создатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров, которого вообще не было на вечеринке. Художник, видимо, решил, что любовь демонстрировать свой обнажённый торс в соцсетях позволяет Дурову присоединиться к компании любителей стиля ню.

Но чаще других на картах фигурирует носок, которым рэпер Vacio (Николай Васильев) прикрывал причинное место во время посиделок с Ивлеевой. Дуал добавил, что его любимая карта — это Лолита, она идеально вписалась в образ пиковой дамы. Впрочем, зарабатывать на выпуске колоды художник не собирается, а сделал её исключительно для домашнего использования или максимум для небольшой выставки.

Самый голый участник вечеринки Ивлеевой прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт
Самый голый участник вечеринки Ивлеевой прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт

Напомним, вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На неё звёзды шоу-бизнеса заявились в полуголом виде. Мероприятие вызвало широкий резонанс, а общественники потребовали проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, поступивший от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц, с требованием взыскать с блогерши миллиард рублей в качестве моральной компенсации за непристойное мероприятие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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