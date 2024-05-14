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14 мая, 09:26

Самый голый участник вечеринки Ивлеевой, обещавший служить в армии, сбежал из России

SHOT: Музыкант Vacio уехал в США после того, как получил повестку из военкомата

Николай Васильев. Обложка © VK / VACÍO

Николай Васильев. Обложка © VK / VACÍO

Засветившийся на "голой вечеринке" музыкант Vacio (Николай Васильев), который обещал пойти в армию, уехал из России. Об этом сообщает SHOT.

Накануне, 13 мая, Васильев не явился по повестке в военкомат, потому что улетел в США. Источник из окружения артиста пояснил, что музыкант якобы сильно расстроился из-за небольшого количества просмотров его последнего клипа, поэтому решился на отъезд. К слову, последний клип Vacio на трек "Дорама" был опубликован две недели назад и набрал за это время 22 тысячи просмотров.

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Адвокат музыканта в беседе с телеграм-каналом заявил, что Васильев уже пять раз наведывался в военкомат по повестке, но всякий раз ему якобы назначали новую медкомиссию и дату явки. А на шестой раз приоритеты артиста резко поменялись.

Напомним, в конце прошлого года Vacio засветился на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой — он оказался самым обнажённым участником мероприятия. После тусовки рэпера арестовали и дали ему 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Музыкант в носке понял ошибку и принёс извинения, а свой поступок он объяснил тем, что хотел удивить публику. Носок он, кстати, подарил понравившейся на мероприятии девушке. В январе самого голого участника вечеринки Ивлеевой вновь задержали и арестовали на десять суток. Тогда он получил повестку в военкомат. Васильев заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. В январе он прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт.

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Наталья Исакова
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