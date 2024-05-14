Самый голый участник вечеринки Ивлеевой, обещавший служить в армии, сбежал из России

Засветившийся на "голой вечеринке" музыкант Vacio (Николай Васильев), который обещал пойти в армию, уехал из России. Об этом сообщает SHOT.

Накануне, 13 мая, Васильев не явился по повестке в военкомат, потому что улетел в США. Источник из окружения артиста пояснил, что музыкант якобы сильно расстроился из-за небольшого количества просмотров его последнего клипа, поэтому решился на отъезд. К слову, последний клип Vacio на трек "Дорама" был опубликован две недели назад и набрал за это время 22 тысячи просмотров.