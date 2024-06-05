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5 июня, 13:12

Всё ещё кормит Родина: Стали известны доходы сбежавшего из России лидера "Мумий Тролля"

Сбежавший из России Лагутенко заработал на бизнесе в стране 19,3 млн рублей

Илья Лагутенко. Обложка © VK / Мумий Тролль

Илья Лагутенко. Обложка © VK / Мумий Тролль

Покинувший РФ лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко не спешит расставаться с бизнесом, зарегистрированным в стране. Как выяснил портал "Страсти", здесь у музыканта осталось ИП, на которое записаны шесть товарных знаков.

Артист также является одним из учредителей ООО "Лагуна", которая за 2023 год "наварила" почти восемь миллионов рублей. При этом 71% доли в компании владеет мать лидера рок-группы Елена Кибиткина. В общей сложности рганизация, занимающаяся релизами песен рок-музыканта в прошлом году заработала 19,3 миллиона рублей.

"Была очень резка": Тёщу лидера "Мумий Тролля" уволили в Чите, и теперь она судится с экс-начальством
"Была очень резка": Тёщу лидера "Мумий Тролля" уволили в Чите, и теперь она судится с экс-начальством

Ранее Life.ru писал, что актёр Николай Фоменко решил зарабатывать в Латвии, а его дети переехали в Берлин. Артист отказался от высокооплачиваемых съёмок и анонсировал тур по Прибалтике. Однако сбережения в России у него остались. Стало известно, что в Подмосковье у экс-участника группы "Секрет " есть особняк, который сам Фоменко называет "Эрмитажем".

Александра Мышляева
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