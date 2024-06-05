Всё ещё кормит Родина: Стали известны доходы сбежавшего из России лидера "Мумий Тролля"

Покинувший РФ лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко не спешит расставаться с бизнесом, зарегистрированным в стране. Как выяснил портал "Страсти", здесь у музыканта осталось ИП, на которое записаны шесть товарных знаков.

Артист также является одним из учредителей ООО "Лагуна", которая за 2023 год "наварила" почти восемь миллионов рублей. При этом 71% доли в компании владеет мать лидера рок-группы Елена Кибиткина. В общей сложности рганизация, занимающаяся релизами песен рок-музыканта в прошлом году заработала 19,3 миллиона рублей.